GIC：AI創投或面臨炒作泡沫風險

楊健明表示，市場對AI的定價反映高度期望，惟技術的實際進展若未能匹配，市場對這一領域的投資熱潮可能在短期內轉化為泡沫，投資者將可能面臨損失。此外他預期，未來3至5年AI領域將出現高速的價值創造，惟未能及時轉型的企業或面臨價值被侵蝕甚至消失的風險。

全球債務問題倘未化解 息率勢升

他續指出，全球政府在疫情期間大幅增加借貸，可能面臨財政風險，關鍵在於各國能否在龐大債務壓力下維持增長。惟各國政府在處理財政風險時面臨困難，因大多數國家的選民不贊成削減政府開支和提高稅收，令政府在財政調整上舉步維艱。

楊健明警告，若全球債務問題未能有效化解，息率勢將上升，或引發市場恐慌，甚至動搖投資者對部分主權貨幣的信心。他指出不排除投資者或需在某時刻透過推高債息迫使政府解決問題，屆時全球市場或出現震盪。

此外，另類資產管理公司TPG董事Todd Sisitsky亦對AI領域投資表示擔憂，稱部分AI初創企業估值甚至高達每名員工約10億美元（約78億港元），情况「令人震撼」。