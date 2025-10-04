波音777X首飛據報延至2027年 國泰：可靈活調配現有機隊 紓緩影響

【明報專訊】彭博昨引述消息稱，波音（美：BA）最新系列777X商用客機的首飛時間由明年延後至2027年初，或令公司需計提25億至40億美元非現金會計費用。就有關報道，已訂購35架波音777-9的國泰航空（0293）回應本報查詢時表示，與波音繼續保持緊密聯繫，期待這批航機按合約交付，又指集團亦可靈活調配現有機隊，包括調整退役及租賃安排，以紓緩交付日期一旦有變所帶來的影響。
國泰發言人又表示，集團對訂購波音777-9航機作為下一階段的長途航線網絡發展充滿信心，明白該款航機的認證工作仍在進行，航機交付日期亦因而取決於此。國泰早於2013年簽署協議，向波音訂購21架777-9型客機，原定於2021至2024年間交付，但計劃其後多次延後。
國泰777-9訂單達35架
根據去年中期業績，原有21架中有兩架仍預計於今年交付，其餘19架則於明年交付，惟至今年中期業績已將交付日期延至2027年後。
到今年8月，國泰再行使增購權添購14架，另獲最多7架的選購權，這批客機交付日期將於2034年或之前付運，令國泰於777-9的訂單總數增至35架。波音曾在社交平台透露，按現有訂單計算，國泰為亞太區最大型的777X系列營運商。
據彭博昨日報道，作為首批客戶的漢莎航空已將777X引入時間延後至2027年，阿聯酋航空亦認為該機型投入營運的時間可能不會早於同年。知情人士透露，波音預計於10月29日公布業績時交代延期程度及相關成本。777X系列客機目前有三機型，包括777-8、777-9及777-8F貨機。
摩通上調國泰評級至「中性」
另一方面，摩根大通近日發表報告指出，內地與香港航空業前景仍存在不確定，因成本壓力、競爭加劇及定價能力有限均限制盈利能力。雖然黃金周旅遊需求推動票價回穩，但能否持續仍存疑慮，尤其在行業步入淡季之際。該行提到，國泰過去1個月股價表現落後同業，但由於估值已轉具吸引力，股息率超過6%，因此將評級由「減持」上調至「中性」。
