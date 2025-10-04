大摩上調新世界目標價三成 維持「減持」評級

籲處置更多資產 加快降槓桿

大摩指出，新世界發展2025財年淨負債比率仍然高企在77.5%水平，儘管已在財年內減債35億元，並完成882億元貸款再融資，認為新世界仍需處置更多資產，以加快降低槓桿。

大摩指出，政府推動北部都會區發展，或有助加快農地收回，並預期新世界淨負債比率於2026財年降至74.5%，2027財年進一步降至73%；淨負債總額預期將由2025財年的1600億元，降至2026財年的1510億元及2027財年的1480億元。以淨負債總額相比，淨負債比率降幅仍然較小。

物業發展方面，該行指出，近期本港發展項目的銷售強勁令人鼓舞，主要受市場氣氛改善及按揭利率下跌帶動，認為新世界有望達成2026財年270億元銷售目標，因其在港有達2100伙存貨，並在深圳即將有兩個重點項目推出。不過，該行認為新世界的利潤或維持較低水平，因公司更着重資產周轉，且可能進一步減值。

投資物業方面，內地三個重要K11項目將於2026財年開幕，為新世界新增95萬平方米的總樓面面積，不斷增加的經常性收入將為公司帶來緩衝。該行又預計，新世界內地投資物業EBIT利潤率將在2026至2027財年持續改善，但經常性收入未能完全覆蓋每年約70億元的現金利息支出。