明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大摩上調新世界目標價三成 維持「減持」評級

【明報專訊】仍陷債務困境的新世界發展（0017）獲大行摩根士丹利上調目標價近31%，由4.2元調升至5.5元，但維持「減持」評級。

籲處置更多資產 加快降槓桿

大摩指出，新世界發展2025財年淨負債比率仍然高企在77.5%水平，儘管已在財年內減債35億元，並完成882億元貸款再融資，認為新世界仍需處置更多資產，以加快降低槓桿。

大摩指出，政府推動北部都會區發展，或有助加快農地收回，並預期新世界淨負債比率於2026財年降至74.5%，2027財年進一步降至73%；淨負債總額預期將由2025財年的1600億元，降至2026財年的1510億元及2027財年的1480億元。以淨負債總額相比，淨負債比率降幅仍然較小。

物業發展方面，該行指出，近期本港發展項目的銷售強勁令人鼓舞，主要受市場氣氛改善及按揭利率下跌帶動，認為新世界有望達成2026財年270億元銷售目標，因其在港有達2100伙存貨，並在深圳即將有兩個重點項目推出。不過，該行認為新世界的利潤或維持較低水平，因公司更着重資產周轉，且可能進一步減值。

投資物業方面，內地三個重要K11項目將於2026財年開幕，為新世界新增95萬平方米的總樓面面積，不斷增加的經常性收入將為公司帶來緩衝。該行又預計，新世界內地投資物業EBIT利潤率將在2026至2027財年持續改善，但經常性收入未能完全覆蓋每年約70億元的現金利息支出。

相關字詞﹕摩根士丹利 北部都會區 減持 大摩 新世界發展

上 / 下一篇新聞