內地廉航春秋航空 據報擬明年港上市

據春秋航空最新營運公告顯示，公司截至8月共運營134架空中巴士A320系列飛機，包括A320ceo、A320neo及A321neo；當中自購飛機有90架，租賃合共有44架。另截至6月底，該公司國內在飛航線192條，往返東北亞和東南亞國際在飛航線55條。財務表現方面，上半年營業收入按年升4%至103.04億元，惟純利下跌14%至11.69億元。

摩通日前發表報告提到，春秋航空管理層預期2028至2030年間每年平均新增約10架飛機，並估計運力利用率將在兩至三年內恢復至2019年水平，可用座位公里數（ASK）年均增速有望保持15%以上。

雲迹科技通過上市聆訊

另一方面，酒店送餐機械人公司雲迹科技昨日通過上市聆訊，該公司股東包括阿里巴巴（9988）、聯想（0992）、騰訊（0700）、攜程（9961）等。公司於9月中旬獲中國證監會批准境外上市備案，計劃發行不超過1259.3萬股新股。據雲迹科技的申請文件顯示，其產品及服務已投入多個商業應用場景，但過去3年均錄得虧損。今年首5個月，收入按年增長18%至8832.9萬元，但虧損由去年同期8396.8萬元擴大至1.18億元。

長風藥業頭槌飛未穩獲1手

將於下周三掛牌、公開發售部分獲5587倍超購的長風藥業（2652）、券商昨收市後向客戶通知認購結果，有指「頂頭槌」飛也未能穩獲1手。

明報記者 黃志偉