明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

Cathie Wood連續3日增持阿里百度美股

【明報專訊】近月阿里巴巴（9988）因AI等業務發展聲勢看漲，股價昨又升1%破頂，再見4年高位，更吸引外資入場掃貨。其中號稱「科技股女股神」的Cathie Wood本周連續3日增持阿里，同時亦進一步買入另一隻中資科技股百度（9888），引發市場關注。

Cathie Wood掌舵的方舟投資（Ark Invest）上月事隔4年再買入美股阿里（美：BABA），最新根據該公司每日公布的交易紀錄，方舟投資旗下ARK Innovation ETF（美：ARKK）周四（2日）買入約1.45萬股美股阿里，按周四收市價189.34美元計，貨值約274萬美元（約2137萬港元）。該基金亦在周二和周三合共購入價值960萬美元（約7488萬港元）阿里美股。

涉資共逾2億

此外，方舟投資於周四也增持了4.55萬股百度美股（美：BIDU），按周四收市價140.23美元計，貨值約640萬美元（約4992萬港元）。而在周二及周三，該公司合共購入價值987萬美元（約7699萬港元）美股百度。

值得留意的是，外資正密集唱好阿里為首的中資科技股，早前摩通、里昂分別上調阿里目標價45%及29%，其中摩通認為阿里的雲業務及中國電商業務可協同發展，並將對阿里的定位從「中國電商市場份額流失者」轉為「中國互聯網一線資產」。

相關字詞﹕目標價 互聯網 科技股 美股 中國 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞