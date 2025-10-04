Cathie Wood連續3日增持阿里百度美股

Cathie Wood掌舵的方舟投資（Ark Invest）上月事隔4年再買入美股阿里（美：BABA），最新根據該公司每日公布的交易紀錄，方舟投資旗下ARK Innovation ETF（美：ARKK）周四（2日）買入約1.45萬股美股阿里，按周四收市價189.34美元計，貨值約274萬美元（約2137萬港元）。該基金亦在周二和周三合共購入價值960萬美元（約7488萬港元）阿里美股。

涉資共逾2億

此外，方舟投資於周四也增持了4.55萬股百度美股（美：BIDU），按周四收市價140.23美元計，貨值約640萬美元（約4992萬港元）。而在周二及周三，該公司合共購入價值987萬美元（約7699萬港元）美股百度。

值得留意的是，外資正密集唱好阿里為首的中資科技股，早前摩通、里昂分別上調阿里目標價45%及29%，其中摩通認為阿里的雲業務及中國電商業務可協同發展，並將對阿里的定位從「中國電商市場份額流失者」轉為「中國互聯網一線資產」。