經濟

恒指全周升近4% 創7個月最大升幅

【明報專訊】港股連升3日後「斷䌫」，恒指在27,000點「失而復得」，昨曾低見26,972點，跌最多315點，尾市有資金支持，跌幅收窄至0.5%，收報27,140點，阿里巴巴（9988）股價連升4日兼創4年新高。摩根士丹利發表報告指，9月淨流入中國股市的外資反彈至46億美元（約358.8億港元），見去年11月以來的10個月新高，其中流入最多的股份為阿里巴巴。國指收報9658點，跌0.68%，科指收報6622點，跌0.9%。但在缺乏北水交投下，大市成交額1347億元，較周四減39.42%，成交額見5個月最少。全周計，港股三大指數齊見7個月最大升幅，恒指累升3.88%，國指累升3.82%，科指累升6.89%。

連升3日後「斷纜」 恒指守二萬七

大摩指，外資流入中國股市增多主因被動型基金流入52億美元，主動型基金小幅流出6億美元。今年截至9月30日，外資被動型基金累計流入180億美元，已遠超去年全年70億美元水平。9月增持較多股份包括寧德時代（3750）和京東（9618），而騰訊（0700）、中國平安（2318）和泡泡瑪特（9992）的持倉減幅最大。

阿里再升1.09%續創4年高

阿里巴巴上季回購金額見7季最少，股價昨天仍升最多1.69%，收報185.1元，升1.09%，4日累升11.17%。中芯國際（0981）及美團（3690）分別升1.39%及0.28%，3股貢獻恒指39點升幅，抵銷恒指部分跌勢。

雲鋒入股加密幣壽險企 升6%

消息股方面，阿里巴巴創辦人馬雲投資的雲鋒金融（0376）戰略入股加密貨幣人壽保險公司Anthea，逆市升最多12.5%，收市升6.1%，成交額7.56億元。帝國科技（0776）擬配售新股集資逾6000萬元投資人工智能技術，股價曾升最多63.8%，收市升59.05%，成昨日第二大升幅股份，每股配售價0.845元。

花旗指出，內地黃金周首兩日旅客量或低於投資者預期，消息拖累攜程（9961）跌1.88%，同程旅行（0780）跌1.57%，中國中免（1880）跌1.25%。車股捱沽，比亞迪（1211）跌3.95%，小鵬汽車（9868）跌2.84%。

慕詩國際（0130）股價大升98%後停牌，集團公布向執行董事及主席陳欽杰及執行董事徐巧嬌發本金額2500萬元可換股債券，代價包括抵消未償1008.2萬元及現金1491.8萬元。集團申請下周一復牌。

