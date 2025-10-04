季結後拆息回升 銀行高息吸存款 建行亞洲新客首兩成港元定存見6.88厘

明報記者 歐陽偉昉

除富融外，其他數字銀行亦推出不同定存計劃（見表），表面看息率相當吸引。今年加快發展個人銀行業務的PAObank，上月推出全新客戶1個月港元定存優惠，息率高達18厘，惟只限首5萬元存款，即全期可獲利息750元；眾安則推出被推薦的新客戶若符合資金要求等條件，推薦人可獲7天期定存加息券，合計利率20厘，同樣設上限金額10萬元，即全期可獲利息384元。

除新客優惠，富融下周一亦向新舊客戶推出15厘的7天港元定存，金額上限1萬元，實際利息28元。銀行上述推廣成本每名客戶計只付出利息數百元，有業內人士形容實際上與其他推廣成本相差不大。

業內人士：推廣成本每客數百元

相對而言，傳統銀行亦有新客戶超高息定息推廣，但看來較「實際」。建行亞洲新客戶同時開立證券戶口，可獲1個月定存利率12厘，金額上限10萬元，全期可獲利息1000元；另可選擇開立3個月港元或人民幣定存，年利率5.88厘，可獲1470元。新客戶開立高端帳戶，以100萬至250萬元敍做3個月港元定存，首兩成資金年利率為6.88厘，其餘資金以2.6厘計算，全期可賺息介乎8460元至2.16萬元。

整體定存利率方面，現時在9月季結過後，有部分銀行定存利率不跌反升，建行亞洲昨日上調新資金3個月定存年利率0.2厘、6個月定存加息0.1厘，100萬元以上年利率分別報2.5厘和2.3厘。交通銀行100萬元以上新資金3個月定存利率，亦加息0.2厘至2.7厘。Mox將36個月超長期定存新資金利率上調0.7厘至3厘，48個月定存利率上調0.6厘至2.9厘。

PAObank昨日提供新舊資金3個月和6個月港元定存利率3.05厘，為本港銀行中最高。不過，信銀國際下調6個月定存利率0.1厘，最高報2.75厘，中銀香港（2388）降6個月定息0.3厘至2厘。

分析：1個月拆息料本月降至3厘

昨港元拆息全線回升，1個月拆息報3.51464厘，上升1.78點子（1厘等於100點子），3個月拆息報3.58905厘，上升4.88點子。星展香港環球金融市場策略師李若凡稱，銀行體系總結餘降至540億元，即使並非特別大的港元資金需求，例如銀債扣起認購資金、下周中秋節假期臨近、兩隻新股招股，以及股市暢旺帶來港元需求，已帶動拆息保持在較高水平。

不過，她指港匯穩定顯示未見資金大規模流入港元，短期因素不會長期持續，預期本月稍後1個月拆息或回落至3厘水平。