FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性

目前在倫交所首次公開募股（IPO）時發行的股票，已享有印花稅豁免。《金融時報》稱，英國官員希望擴大印花稅豁免範圍，以提高市場流動性，鼓勵企業選擇在倫敦而非紐約等競爭市場上市，並吸引更多散戶在英國投資。

今年截至9月底，倫交所的IPO集資額按年急跌69%至2.48億美元，是逾35年來最低，其IPO集資額在全球的排名更跌至第23位，被墨西哥、中東阿曼等新興市場超越。美國（以所有交易所合計）同期以529.2億美元的IPO集資額，位列全球首位。香港和中國內地分別以233.9億美元和161.7億美元，位列第二和第三位。

印花稅主要由散戶繳付，而不是由採用差價合約，或掉期交易的高淨值個人或對冲基金繳納。投行Peel Hunt的研究主管Charles Hall指出，取消半新股印花稅對英國政府是「毫無成本，因為政府目前在這方面沒有收入，此舉實際有助提振股市」。

倫敦證券交易所行政總裁Julia Hoggett周三稱，政府不應向購買英國企業股票的英國人徵稅，從而鼓勵他們投資海外。香港在2023年調低股票印花稅，港府目前向股票買賣雙方徵收0.1%印花稅。

