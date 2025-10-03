OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創

員工售66億美元股票 軟銀等接盤

消息指出，OpenAI的前任及現任員工，以5000億美元的企業估值，合共沽出價值約66億美元股票，接盤的包括軟銀集團、Thrive Capital、阿布扎比的科技投資公司MGX，以及普徠仕（T. Rowe Price Group）。由於科技行業爆發挖角戰，今次出售股票將有助OpenAI挽留員工。

OpenAI在今年3月由軟銀集團領投的一輪400億美元融資，估值為3000億美元。如今其估值迅速增長，反映圍繞AI產業的投資熱潮愈演愈烈。OpenAI在內的多家企業，正推動全球數據中心建設及AI業務發展，預計這些工程將耗資數萬億美元。

與三星SK海力士建新伙伴關係

OpenAI與三星電子及SK海力士周三宣布建立新的戰略合作伙伴關係，兩家韓國晶片商將「提升新世代AI所需的先進記憶體晶片的供應」，擴大韓國數據中心的規模，助OpenAI推進「星際之門」（Stargate）AI基礎設施計劃。三星電子昨股價創逾4年半高位，股價收市升逾3%；SK海力士的股價更升近10%，創25年新高，推動韓國綜合股價指數（KOSPI）刷新歷史高位。

此外，新聞網站Semafor的消息指出，英特爾（Intel）（美：INTC）正積極與對手超微半導體（美：AMD）洽談合作，爭取為其代工晶片。若能成功拉攏對手成為客戶，將會是對英特爾的晶圓生產業務的重要背書。英特爾周三股價升7%，昨早段股價高見36.4美元，創52周新高，今年以來股價累計升近八成。

（綜合報道）

[國際金融]