經濟
國際金融

Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車

【明報專訊】隨着美國聯邦政府的7500美元電動車稅務抵免於9月底終止，美國消費者紛紛趕在限期前購買電動車，推動特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第三季全球電動車交付量按年增長7%至497,099輛，打破去年第四季的交付量（495,570輛），創歷來最高的季度交付紀錄，扭轉了此前兩季交付量按年下滑的趨勢。根據FactSet的數據，分析師平均預期Tesla第三季交付量仍要按年跌1.5%。至於Tesla第三季總產量為447,450輛，較去年同期跌4.8%。

Tesla股價早段升逾2%，但午夜前回落。該股9月以來股價升逾三成，主要由於市場憧憬其在無人駕駛、AI及機械人等領域的發展。市場預期美國聯邦政府停擺只是短暫，美國三大指數周三上漲後，標普500指數及納指昨早段曾齊創新高，午夜前指數窄幅上落。

馬斯克身家破5000億美元 史上首名

Tesla第三季的全球交付量，繼續受到歐洲市場銷售下滑的拖累，這部分由於歐洲消費者對Tesla行政總裁馬斯克介入歐洲政治感到不滿，加上要面對德國福士汽車（Volkswagen）及比亞迪（1211）等同業的競爭。不過歐洲銷售放緩某程度被美國市場銷售反彈所抵消，美國買家趕在針對電動車的聯邦稅務抵免到期前購入新車，而這是美國總統特朗普7月通過的支出法案的一部分。

Deepwater資產管理的執行合伙人Gene Munster估計，若沒有來自客戶趕在電動車稅務抵免到期前的提前購買，其季度交付量可能下降，因此強勁的交付數據可能只是短暫。福特車廠（美：F）早前亦透露，其純電動車銷量在第三季按年增長30.2%至超過30,600輛創季度銷售紀錄。

電動車交付量回升之際，Tesla的能源業務也創造紀錄，其能源儲存部署較去年同期增長近一倍，達到12.5吉瓦時（GWh）。最近數季，馬斯克旗下的AI初創公司xAI，一直是Tesla電池儲能系統的大買家。

根據《福布斯》億萬富豪榜，馬斯克周三的財富一度突破5000億美元大關，是史上首次有人淨資產突破這水平。他的淨資產在不到一年前才突破4000億美元，其財富與Tesla密切相關。截至9月15日，他持有超過12.4%的Tesla股份。馬斯克旗下的xAI及太空探索公司SpaceX今年估值也有所提升。

華府停擺 沒公布新失業救濟數字

受美國政府關停影響，勞工部昨未有公布上周的美國首次申領失業救濟人數。人力資源機構Challenger, Gray & Christmas昨公布，美國企業9月宣布計劃裁員54,064人，裁減人數按年減少26%。不過美國企業上月宣布僅計劃增加117,313個工作崗位，較去年同期減少71%，是2011年以來招聘意向最疲弱的9月。

此外，美國最高法院周三宣布，在司法部上訴期間，暫緩處理總統特朗普罷免美聯儲理事庫克（Lisa Cook）的請求，使她得以暫時留任，案件預計明年初審理。特朗普此前下令解除庫克職務，理由是她申請抵押貸款時，將兩處房產列為「主要住所」，涉嫌以失實陳述獲取較優惠的貸款利率。庫克否認涉及不當行為，未被控任何罪名。

（綜合報道）

