葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路

貝萊德行業及主題股票全球投資主管韓艾飛（Evy Hambro）於《Money Monday》第491期（3月24日出版）封面故事專訪中已看好銅價及銅礦股，指旗下全球礦產基金對比基準指數超配銅礦股的幅度更高於金礦股，料銅價未來5至10年仍然會看漲，原因是全球推動AI發展並興建更多數據中心、石化能源向可再生能源轉型及加快發展機械人增加生產力等過程中，均需要更多的銅來生產相關部件，由此帶動銅的需求與日俱增。

上半年盈利升兩成 14年首派中期息

事實上，江銅今年上半年亦交出理想業績，盈利按年增長19.8%至44.5億元人民幣，派發中期息每股0.4元人民幣，屬2011年以來首次派發中期息。

在2022年至2024年期間，江銅全年每股派息已經由0.5人民幣元每年遞增0.1元人民幣至0.7元人民幣，今年上半年更派發中期息，根據「信號效應」（signaling effect），管理層對業務前景信心增加。

在2003年至2007年港股大牛市期間，江銅股價升幅曾數以10倍計，而亦是資源股此傳統周期股的特色，故此即使江銅股價過去近半年已勁升近兩倍，筆者現時亦無意減持或沽貨。

值得一提的是，筆者在2015年買入及持有江銅近10年後，近月始苦盡甘來，這亦可見長期投資的重要。

[葉創成 創富倉]