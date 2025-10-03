時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成

時富金融及時富投資於本周二（9月30日）早上突停牌，收市後發表聯合通告指出，注意到時富金融於當日價格及成交量有所上升及股權交易磋商，時富金融及時富投資於昨日復牌，兩家公司分別飈升42%及43%，收報1.32元及1.36元。

時富投資持股逾64%

通告指出，倘交易落實，其根據收購守則可能構成時富投資須予公布交易，並可能對時富金融的股東產生影響。而截至周二，CIGL擁有約2.78億時富金融股份，佔已發行股本64.47%，而當時概無就潛在交易事項訂立確實協議，並指潛在交易事項不一定會進行。

時富金融擁有第1、2、4及9類牌照，並提供金融及財富管理服務，今年上半年虧損按年收窄31%至1391萬元，費用及佣金收入按年增74%至1636萬元。另外，早於8月初時富投資董事長兼行政總裁關百豪接受本報訪問時曾表示，集團目前沒有將家居及時尚生活品牌「實惠」賣盤的想法，更稱「一定可以做落去」。