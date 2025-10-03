明報新聞網
經濟

東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」

【明報專訊】本港各大銀行近年拓展高淨值客戶相當積極，東亞銀行（0023）面對大型外資行競爭，總經理兼財富管理主管曾錦燕認為，私人銀行家角色如同客戶的「超級聯繫人」，或要處理其公司或海外的需求，相對大型外資銀行部門規模龐大，跨地區、部門合作不易，而該行作為有環球部署的本地銀行，一個電話就可以找到對應部門的同事，「雖然所有銀行都要做到one bank（整體銀行協作），但是我們的規模適中，有利於真正落實」。

東亞銀行私人銀行總監趙世嘉則認為，近年面對競爭較多來自新加坡和中資銀行，他指中美摩擦下，內地客戶在美資銀行存放資產有安全的疑慮，而他們不少已在歐資銀行有戶口，分散資產存放時會考慮其他銀行。

競爭多來自星資中資銀行

趙又稱，該行在內地有龐大的企業銀行部門，可進行內保外貸等中港聯動業務，部分外資行則未必能夠做到。另一方面，內地客在境外投資，會多元化配置在內資以外的銀行，最近3至5年該行私人銀行新帳戶有明顯的增長。

內地客財富承傳 帶動信託等

目前東亞私人銀行客戶本地與內地客戶佔比各約一半，新增客戶則以內地客稍為較多，趙世嘉展望內地客戶未來增長趨勢可以持續，有更多境外理財的需求，過往10年前客戶最為着重投資回報，現時客戶則冀在境外尋求穩定增長資產，並有更多財富承傳規劃需要，帶動信託、保險等業務。另外在地緣政治風險升溫下，去年東亞增設新加坡私人銀行帳戶應付客戶多元化配置需求，至今有理想增長。

東亞銀行包括私人銀行、投資產品、證券經紀的財富管理業務，今年上半年經營收入增長28.62%至6.92億元。趙世嘉指出，上半年以結構性產品增長表現最佳，港股、美股表現理想、亦有較大波幅，股票掛鈎產品可以較高利率吸客，而客戶為分散投資，亦帶動外匯掛鈎產品有好表現，他對下半年保持類似增幅看法審慎樂觀。現時財富正向下一代傳承，該行針對客戶下一代舉行不少活動，例如到內地科企交流等，對業務增長有不少幫助。

上半年淨新增資金增1倍

今年上半年東亞私人銀行淨新增資金按年增長一倍，除了現有客戶的資金增長，去年新聘約10名有經驗客戶經理亦帶來新的客戶。目前東亞有60名私人銀行客戶經理。

