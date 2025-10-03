明報新聞網
經濟

澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期

【明報專訊】澳門傳媒綜合治安警消息報道，內地十一國慶連中秋節8天假期，10月1日周三首日當地各口岸全日共錄得逾67.3萬人次出入境，當中旅客佔26.5萬人次，入境旅客佔13.9萬人次。到昨日下午5時止，當地各口岸共43.4萬人次出入境，旅客佔19.5萬人次，其中入境旅客達13.6萬人次。在過去一日半假期，共錄27.5萬人次入境。花旗料黃金周檔期日均賭收可達10.5億元（澳門元，下同）。

明報記者 陳偉燊

大行瑞銀指出，十一檔期首日澳門錄得近14萬旅客入境，按年增加2%，已達到2019年同日的104%水平。該行料訪澳旅客在昨、今兩日會達到高峰。此前澳門旅遊局預期，在十一黃金周檔期日均會有約15萬旅客入境，按年增加7%。

辦NBA比賽演唱會 賭收或勝預期

花旗則展望，十一檔期日均賭收達10.5億元，大抵與今年農曆新年檔期一樣。至10月9日至12日，以本月餘下日子，花旗料日均賭收約分別達8億元及6.33億元。因此估計本月全月賭收可達230億元，按年增長11%，亦相當於日均賭收約7.42億元。另視乎黃金周檔期後表現，尤其是澳門威尼斯人綜藝館將舉行NBA中國賽事及著名藝人王嘉爾演唱會，賭收有望超越分析員預期。

摩根士丹利及高盛估計，在黃金周檔期支持下，分別估計10月份日均賭收按年增長8%及5%至10%。換言之，兩家大行分別估計10月賭收分別達224.49億元及約212.03億至228.66億元。

颱風影響 9月賭收增速放慢

周三博彩監察協調局公布9月份賭收約182.89億元，按年增長6%，高盛及海通發表報告指出，9月份賭收較此前月份按年增速放慢，並非純粹黃金周檔期前淡季的影響，亦受此前颱風樺加沙襲澳致賭場關場33小時影響。

高盛則認為，9月日均賭收即使降至5.39億元，但在撇除風暴影響，日均賭收仍相對穩定。花旗更稱，9月份賭收與其預期的185億元水平相若。不過摩根士丹利認為，儘管受風暴影響，9月份賭收仍較其預計按年增長9%及市場共識水平為低。

濠賭股昨日尾段升幅收窄甚至下跌，份屬藍籌的銀娛（0027）升0.09%及金沙中國（1928）升0.37%；新濠國際（0200）錄濠賭股最大跌幅，全日跌3.34%。

相關字詞﹕新濠國際 金沙中國 銀河娛樂 海通 高盛 摩根士丹利 花旗 治安警

