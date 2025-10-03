紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效

聚水潭據指本月招股 籌最多23.4億

至於另一指數公司富時羅素表示，紫金黃金國際因其可投資市值未能符合快速納入門檻，確認未能獲快速納入資格，並將於下次季檢中再評估。而同日上市的金表商西普尼（2583），上市翌日繼續做好，繼首掛勁升2.58倍後，昨日再升71%至181.4元。

企業資源規劃系統（ERP）解決方案供應商聚水潭，已於周一（9月29日）通過上市聆訊，路透社旗下IFR昨引述消息人士報道，該股計劃本月招股，集資2.5億至3億美元（約19.5億至23.4億港元）。

另外，東風集團（0489）發通告指出，旗下嵐圖汽車將向聯交所申請其H股以介紹方式於主板上市。東風8月宣布重組，向股東派發嵐圖股份，而其餘業務將被母公司私有化。截至上周二（9月23日）、東風直接持有嵐圖約79.67%股權。嵐圖主要覆蓋20萬元（人民幣，下同）至50萬元價位的新能源汽車，今年首7個月扭虧為盈，純利4.34億元，獨家保薦人為中金公司。

明報記者 江陵凱