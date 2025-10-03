「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌

恒指昨日雖收漲1.61%，內房股卻逆市走低，時代中國（1233）跌11.4%、藍籌龍湖（0960）跌5.3%、世茂（0813）跌4%、旭輝（0884）跌3.69%；物管股亦偏弱，時代鄰里（9928）跌7.41%、恒大物業（6666）跌5.08%。

摩根大通指出，由於2024年第四季中央出招導致基數較高，預期銷售額將會在未來數月再次錄得按年下跌，潛在跌幅超過30%。該行預期，樓價會繼續惡化，但數據走弱將增加政策支持的可能性。從基本面看，即使無強勁政策支持，仍看好華潤置地（1109）、華潤萬象生活（1209）、金茂（0817），若有政策誘導則認為中海外（0688）、中海物業（2669）及龍湖有更多上行空間。

摩通大華繼顯看淡銷情

大華繼顯則指出，內地樓市踏入「金九」，整體銷售仍按年跌31%，當中一線城市表現已最為強韌，按年銷售跌10%，按周升14%。該行預計自10月開始，按年跌幅將會擴大，因2025年第四季將面對2024年第四季中央出招救市帶來的高基數效應。