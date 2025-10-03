港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧

隔晚美股反覆，恒指昨高開62點後迅速衝破兩萬七關口，午後愈升愈有，一度最多升526點，最終全日升431點或1.61%，國指升169點或1.77%，收報9724點，科指更急升217點或3.36%，收報6682點。減息憧憬升溫，亞太區主要股市做好，韓國和台灣股市創新高，韓國股市突破3500點關口，日本股市結束四連跌，曾升破45,000點水平，澳洲股市亦扭轉過去兩日跌勢。

大型科技股普遍做好，五大急升科技股為恒指貢獻近300點升幅（見表），小米（1810）、阿里（9988）、京東（9618）齊升逾3%，百度（9888）亦升4.5%，快手更大升8.6%，創52周高；晶片股續升，中芯（0981）急漲12.7%，是升幅最大藍籌，與升7.1%的華虹半導體（1347）齊創新高，ASMPT（0522）升3.6%。內地車企新勢力9月交車量續升，蔚來（9866）升6.6%創52周高，小鵬（9868）升2%，比亞迪升3.4%。

內地公布百強房企9月銷售數據，龍湖（0960）跌5.3%，為最差藍籌，華潤置地（1109）跌3.4%（見另稿）；泡泡瑪特（9992）跌4.8%，為最差國指成分股。

人幣走強 信銀國際籲輕度增持A股

中信銀行國際指出，內地人工智能提速發展，加上內地及香港股市現時估值水平相對合理，港股、A股或能得到更多國際投資者注意，而人民幣自4月中起逐步走強，若美國稍後時間繼續減息，人民幣與美元的息差有望進一步收窄，將為人民幣匯價帶來支持，繼而成為利好內地及香港股市的其中一個原因，建議輕度增持A股，港股則是「持有」水平。

獨立股評人熊麗萍表示，減息憧憬帶動區內股市上升，本身強勢的港股即使無北水仍突破高位，在資金推動下不少股份已水漲船高。季內暫時未見會有太多利淡消息，相信大市即使回調幅度也不會太深，預期上試28,000點前會稍作調整，建議投資者趁升市減持弱勢或基本面不好的股份，至於強勢股如阿里巴巴，重倉者可以略作止賺，否則可以繼續持有。