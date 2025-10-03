明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里百度掀「地圖大戰」 藉榜單吸用家連環消費

【明報專訊】內地科企外賣大戰已蔓延至本地生活，例如到店領域，其中作為到店領域入口的地圖業務之爭尤為矚目，並已分出涇渭分明的兩大陣營。阿里（9988）之外，另一科企百度（9888）則與美團（3690）、攜程（9961）結盟，上周六（9月27日）悄然於旗下百度地圖推出結合用戶出行數據、大眾點評和攜程口碑排名的三大榜單，即AI去榜中榜、大眾點評榜、攜程口碑榜。分析指各平台正致力於用地圖上的榜單爭奪用家的消費決策入口，但市場更希望平台提升算法透明度，並有效提升榜單公信力。

從營商邏輯看，阿里、百度領銜的兩大陣營推出榜單，均是希望吸引消費者以自家地圖導航系統為入口展開系列消費，包括選擇消費場所、可能在平台上召車前往商戶或景點，並在地圖關聯平台上訂餐或訂票。至於誰能先發制人，內地科網數據平台QuestMobile的《2025全景生態流量秋季報告》顯示，截至今年8月，阿里旗下高德「去重」（即刪去重複數據後）月活躍用戶為9.62億，百度地圖「去重」月活躍用戶則為5.94億，若消費者根據現有習慣開啓導航尋找商家消費，則可能高德已佔得先機。

股價8月以來互有領先

同時，內地餐廳等榜單屢傳虛假刷好評等問題，市場愈發重視榜單公信力，故兩大陣營也在此方面出盡招數。高德早前曾指其掃街榜算法乃根據近一年5132萬人的13億次導航等數據，再結合同系支付寶中的芝麻信用所計算的真實評價生成。而百度地圖上的三大榜單中，攜程口碑榜負責人接受內媒訪問時指出，鑽石級別以上的消費者需真實下單後才能收到對相關服務打分的問卷，以酒店為例，用戶需對隔音等30項細節打分，其後問卷會經平台二次審核後放上排行榜，以提升榜單可信度。阿里、百度商場上「埋牙」比併，兩者股價自8月以來亦互有領先（見圖）。

此外，字節跳動旗下抖音生活服務推出「心動榜」，小紅書在內地主要城市推出「小紅卡」，均是看準本地生活業務利潤大蛋糕。對此，內媒引述國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，消費者面臨海量信息時真實可信的榜單會成為快速篩選工具，平台希望通過構建信任機制爭奪用戶注意力，進而掌握消費入口主導權。不過他也表示，市場更關注平台能否持續增進算法透明度、讓用戶清楚知道榜單生成邏輯，否則「再精巧的技術也難建立長期信任」。

明報記者

相關字詞﹕攜程 外賣大戰 消費者 阿里 小紅書 字節跳動 美團 百度

上 / 下一篇新聞

阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛
阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛
港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧
港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧
「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌
「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌
紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效
紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效
澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期
澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期
東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」
東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」
時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成
時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成
中國新經濟折讓近三成供股
中國新經濟折讓近三成供股
Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車
Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車
OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創
OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創
FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性
FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性
張兆聰：光伏股加速走高 升浪機會增
張兆聰：光伏股加速走高 升浪機會增
富融1個月港元定存年利率10.88厘
富融1個月港元定存年利率10.88厘
南商1個月美元定存年利率5厘
南商1個月美元定存年利率5厘
植耀輝：憧憬AI 港股續強勁
植耀輝：憧憬AI 港股續強勁
葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路
葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路
技術取勝：騰訊音樂宜企穩50天線
技術取勝：騰訊音樂宜企穩50天線
盧駿匡：醫藥晶片資源AI股 本季料續成焦點
盧駿匡：醫藥晶片資源AI股 本季料續成焦點
大灣區航空「超經艙」年底飛札幌
大灣區航空「超經艙」年底飛札幌
劉思明：短線投資宜聚焦核心主題龍頭企業
劉思明：短線投資宜聚焦核心主題龍頭企業
周顯：「B」股炒得狼都唔敢查
周顯：「B」股炒得狼都唔敢查
譚新強：美國TikTok交易是否公平？
譚新強：美國TikTok交易是否公平？
湯文亮：阿里入市甲廈 反映睇好香港
湯文亮：阿里入市甲廈 反映睇好香港
低息兼投資需求升 支撐日本樓價
低息兼投資需求升 支撐日本樓價
柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億
柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億
woodis擬中秋假後開示範單位開價
woodis擬中秋假後開示範單位開價
荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%
荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%
港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元
港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元
樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現
樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現