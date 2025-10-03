阿里百度掀「地圖大戰」 藉榜單吸用家連環消費

從營商邏輯看，阿里、百度領銜的兩大陣營推出榜單，均是希望吸引消費者以自家地圖導航系統為入口展開系列消費，包括選擇消費場所、可能在平台上召車前往商戶或景點，並在地圖關聯平台上訂餐或訂票。至於誰能先發制人，內地科網數據平台QuestMobile的《2025全景生態流量秋季報告》顯示，截至今年8月，阿里旗下高德「去重」（即刪去重複數據後）月活躍用戶為9.62億，百度地圖「去重」月活躍用戶則為5.94億，若消費者根據現有習慣開啓導航尋找商家消費，則可能高德已佔得先機。

股價8月以來互有領先

同時，內地餐廳等榜單屢傳虛假刷好評等問題，市場愈發重視榜單公信力，故兩大陣營也在此方面出盡招數。高德早前曾指其掃街榜算法乃根據近一年5132萬人的13億次導航等數據，再結合同系支付寶中的芝麻信用所計算的真實評價生成。而百度地圖上的三大榜單中，攜程口碑榜負責人接受內媒訪問時指出，鑽石級別以上的消費者需真實下單後才能收到對相關服務打分的問卷，以酒店為例，用戶需對隔音等30項細節打分，其後問卷會經平台二次審核後放上排行榜，以提升榜單可信度。阿里、百度商場上「埋牙」比併，兩者股價自8月以來亦互有領先（見圖）。

此外，字節跳動旗下抖音生活服務推出「心動榜」，小紅書在內地主要城市推出「小紅卡」，均是看準本地生活業務利潤大蛋糕。對此，內媒引述國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，消費者面臨海量信息時真實可信的榜單會成為快速篩選工具，平台希望通過構建信任機制爭奪用戶注意力，進而掌握消費入口主導權。不過他也表示，市場更關注平台能否持續增進算法透明度、讓用戶清楚知道榜單生成邏輯，否則「再精巧的技術也難建立長期信任」。

明報記者