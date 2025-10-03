阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛

明報記者 楊括

高德公布，國慶假期首日（10月1日）高德App日活躍用戶（DAU）峰值突破3.6億，創歷史新高，當日用戶使用高德導航總里程數超過90億公里。同時高德旗下全球首個基於地圖的AI原生智能體「小高老師」首次應用於高峰出行場景，當日調用量突破26億次、推薦超過9200萬個餐廳、景點等生活服務類位置，用戶簡單通過語音輸入便可獲取智能解決方案。

高德日活躍用戶破3.6億新高

今年以來阿里於外賣領域大舉出擊，近月則於到店等本地生活業務佈局，自研晶片業務也傳出取得相當進展，公司股價過去一個月累升35%，年初至今更累升125%。對此摩通發表研究報告稱，阿里股價升幅主要由於管理層對食品配送和閃購業務投資策略充滿信心，以及今年第二季雲收入增長好過市場預期。

談及阿里旗下阿里雲增長預期時，摩通指阿里雲的外部客戶收入與內地電商業務協同效應所帶來的未來收入增長機會持更正面看法，而由於雲業務和中國電商業務發展迅速，AI服務將直接提升商家營運效率和消費者體驗，為阿里在廣告和工具服務方面提供重新定價的空間，對應市盈率約15至20倍，阿里應獲更高估值。該行將阿里2027及2028財年雲收入預測分別上調2%及6%，中國電商集團經調整EBITA預測上調2%及3%。

早前已大幅調升阿里目標價的晨星，認為阿里加大海外數據中心的投資、具備競爭力的業務表現、其開源模型的廣泛應用，以及自研晶片性能的提升，都在支撐雲業務的收入增長。此外中信里昂亦唱好阿里，指阿里早前提及其全球資料中心用電量於2032年將較2022年增長10倍，加上阿里與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）展開AI合作，預期阿里將成為中國雲端運算領域的最大贏家。中信里昂因應調高阿里雲業務收入預期23%，上調美股目標價29%至200美元，評級維持「增持」。

另外，阿里昨晚公布，截至今年9月底止季度期間，公司以2.41億美元的總價回購了總計1700萬股普通股。阿里回購數據，自2024年次季回購金額達58億美元峰值後，集團已逐步減少回購力度，是次回購金額更為過去7個季度以來最少。截至上月底止，公司在董事會授權的股份回購計劃下仍餘191億美元回購額度，有效期至2027年3月。