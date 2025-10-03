樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，9月份登記數字主要反映8月有銀行推出按揭優惠、港股做好及減息預期升溫等，而9月重啟減息，恒指持續向上創4年新高及《施政報告》放寬投資移民門檻等，有望推高10月份整體登記重返7000宗以上。各類物業中，一手私宅9月錄1989宗及220.7億元登記，較8月1775宗及180.3億元，分別上升12.1%及22.4%，宗數已連續7個月企穩1000宗以上，為2019年11月後近6年（即約70個月）以來首見。

二手方面，9月錄3464宗及256.5億元，較8月3285宗及229.6億元，分別上升5.4%及11.7%，宗數連續6個月企穩3000宗以上，是2021年12月後近4年（即約45個月）以來首見。