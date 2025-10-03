明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現

【明報專訊】受惠市場早前憧憬9月美聯儲局將減息，本港物業交投轉趨活躍，9月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄6862宗，總值543.53億元，較8月6462宗及477.75億元，分別上升6.2%及13.8%，而第三季度整體樓宇買賣登記錄20,536宗及1567.47億元，雖然按季輕微下跌1.9%及5.8%，但宗數卻連續兩季企穩逾2萬宗，為2021年第四季後近4年以來再現。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，9月份登記數字主要反映8月有銀行推出按揭優惠、港股做好及減息預期升溫等，而9月重啟減息，恒指持續向上創4年新高及《施政報告》放寬投資移民門檻等，有望推高10月份整體登記重返7000宗以上。各類物業中，一手私宅9月錄1989宗及220.7億元登記，較8月1775宗及180.3億元，分別上升12.1%及22.4%，宗數已連續7個月企穩1000宗以上，為2019年11月後近6年（即約70個月）以來首見。

二手方面，9月錄3464宗及256.5億元，較8月3285宗及229.6億元，分別上升5.4%及11.7%，宗數連續6個月企穩3000宗以上，是2021年12月後近4年（即約45個月）以來首見。

相關字詞﹕買賣合約登記 樓市回穩 減息

上 / 下一篇新聞

阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛
阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛
阿里百度掀「地圖大戰」 藉榜單吸用家連環消費
阿里百度掀「地圖大戰」 藉榜單吸用家連環消費
港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧
港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧
「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌
「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌
紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效
紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效
澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期
澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期
東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」
東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」
時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成
時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成
中國新經濟折讓近三成供股
中國新經濟折讓近三成供股
Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車
Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車
OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創
OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創
FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性
FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性
張兆聰：光伏股加速走高 升浪機會增
張兆聰：光伏股加速走高 升浪機會增
富融1個月港元定存年利率10.88厘
富融1個月港元定存年利率10.88厘
南商1個月美元定存年利率5厘
南商1個月美元定存年利率5厘
植耀輝：憧憬AI 港股續強勁
植耀輝：憧憬AI 港股續強勁
葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路
葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路
技術取勝：騰訊音樂宜企穩50天線
技術取勝：騰訊音樂宜企穩50天線
盧駿匡：醫藥晶片資源AI股 本季料續成焦點
盧駿匡：醫藥晶片資源AI股 本季料續成焦點
大灣區航空「超經艙」年底飛札幌
大灣區航空「超經艙」年底飛札幌
劉思明：短線投資宜聚焦核心主題龍頭企業
劉思明：短線投資宜聚焦核心主題龍頭企業
周顯：「B」股炒得狼都唔敢查
周顯：「B」股炒得狼都唔敢查
譚新強：美國TikTok交易是否公平？
譚新強：美國TikTok交易是否公平？
湯文亮：阿里入市甲廈 反映睇好香港
湯文亮：阿里入市甲廈 反映睇好香港
低息兼投資需求升 支撐日本樓價
低息兼投資需求升 支撐日本樓價
柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億
柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億
woodis擬中秋假後開示範單位開價
woodis擬中秋假後開示範單位開價
荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%
荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%
港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元
港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元