樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現

【明報專訊】受惠市場早前憧憬9月美聯儲局將減息，本港物業交投轉趨活躍，9月份整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄6862宗，總值543.53億元，較8月6462宗及477.75億元，分別上升6.2%及13.8%，而第三季度整體樓宇買賣登記錄20,536宗及1567.47億元，雖然按季輕微下跌1.9%及5.8%，但宗數卻連續兩季企穩逾2萬宗，為2021年第四季後近4年以來再現。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，9月份登記數字主要反映8月有銀行推出按揭優惠、港股做好及減息預期升溫等，而9月重啟減息，恒指持續向上創4年新高及《施政報告》放寬投資移民門檻等，有望推高10月份整體登記重返7000宗以上。各類物業中，一手私宅9月錄1989宗及220.7億元登記，較8月1775宗及180.3億元，分別上升12.1%及22.4%，宗數已連續7個月企穩1000宗以上，為2019年11月後近6年（即約70個月）以來首見。
二手方面，9月錄3464宗及256.5億元，較8月3285宗及229.6億元，分別上升5.4%及11.7%，宗數連續6個月企穩3000宗以上，是2021年12月後近4年（即約45個月）以來首見。