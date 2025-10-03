明報新聞網
經濟

香港地產

港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元

【明報專訊】港島區寫字樓競爭激烈，有業主大幅減價後，以低於工廈租金為旗下物業招租。其中由新灃集團（1223）持有的北角港運大廈3樓全層，最新以呎租10元招租，呎租相宜程度冠絕港島區，甚或低於同區工廈叫租價。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事周浩然指出，有關物業為港運大廈3樓全層，總面積約20,090方呎，業主新近因應市况，決定以呎租低至10元作招徠，月租約20萬元，較之前意向呎租20元大幅調低。資料顯示，同區工廈如樓齡47年的北角工業大廈，現時每呎15元起招租，而較為指標的工貿物業柯達大廈，大部分每呎招租亦約15元水平。周續稱，今次放租單位設計方正實用，配備裝修及家俬，租戶可即租即用，節省裝修時間與成本，業主亦提供靈活的空間規劃，可因應租客需要而分間樓面出租，面積最細可由5000餘方呎起。資料顯示，新灃集團早於1996年以約9301萬元購入該物業，以現時放租價計，租金回報約2.6厘。

黎永滔2600萬放售美麗都大廈地舖

舖位方面，美聯旺舖營業經理陸澤森表示，尖沙嘴彌敦道54至64B號美麗都大廈地下34號舖連一樓28號舖，地下面積約750方呎，1樓面積約400方呎，最新叫價由3200萬元下調至2600萬元放售，減價600萬元或近19%。資料顯示，物業由資深投資者黎永滔於2009年以4800萬元購入，去年5月曾登記以2800萬元易手，惟今年3月登記取消交易，最新放售價較去年5月成交價再低200萬元或7%。 陸澤森指出，物業現由「港兌數字貨幣」承租，月租約8萬元，租約期至2027年6月底，以現時租金計算，每年租金回報高達3.7厘。

不過，部分新式工廈卻錄得短炒獲利個案。資料顯示，葵涌iPLACE低層20室，面積約427方呎，原於今年5月以154萬元售出，當時呎價低見3607元，物業上月再以165萬元易手，呎價3864元，上址原業主持貨4個月，帳面獲利11萬元或7%。

相關字詞﹕短炒獲利 蝕讓放售 黎永滔 美麗都大廈 商廈招租 港運大廈

