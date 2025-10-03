荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%

資料顯示，荃景花園12座中層F室，實用面積380方呎，兩房間隔，上月以378萬元售出，實呎9947元，原業主今年5月322萬元購入，持貨短短4個月，帳面獲利56萬元或17%。

錦暉3房402萬沽 3個多月炒貴9%

另美聯區域營業董事梁浩文表示，錦暉花園4座高層D室，實用面積537方呎，3房間隔，單位6月買入後即放盤，獲區內用家以402萬元承接，實呎7486元。原業主今年6月370萬元購入，持貨約3個多月，帳面升值32萬元或近9%。

不過，市場亦有部分屋苑錄得蝕讓個案，中原地產分行高級資深分區營業經理溫明峯表示，荃灣西站海之戀於國慶日錄得本月首宗二手成交，單位為海之戀愛炫美3A座高層D室，實用面積820方呎，3房1套間隔，享海景，獲換樓客1550萬元承接，實呎18,902元。原業主2017年9月1642萬元一手買入，持貨約8年，帳面蝕92萬元或約6%，連使費實蝕約126萬元或8%。

另外，中原高級分行經理蔣雲軒表示，大圍名城二期盛薈同於國慶日錄得成交，位於3座高層南翼C室，實用面積784方呎，3房1套間隔，以1238.8萬元易手，實呎1.58萬元，新買家為外區換樓客。原業主2011年約911萬元一手購入，持貨約14年，帳面獲利約327.8萬元或36%。

另中原地產分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸7座中層H室，實用面積590方呎，3房1套間隔，享內園泳池景，以938萬元易手，實呎15,898元。

海濱南岸3房938萬沽 年半實蝕2%

上述單位買家為同區租客，有感近年租金持續上揚，故終決定入市作新居。資料顯示，原業主去年3月908萬元購入，持貨僅1年半，因需跨境兩地經商，決定搬近口岸方便往返兩地，最終沽貨，現帳面雖然獲利30萬元或3%，惟連使費計後需實蝕約20萬元或2%。