woodis擬中秋假後開示範單位開價

韓家輝表示，項目開價將參考港島西區至銅鑼灣一帶新盤，13伙連平台或天台特色戶，傾向招標形式發售。他續稱，近月多項樓價指數回升，加上受減息、股市做好等消息帶動，第四季樓市將持續向好。市場人士表示，早前開售的灣仔新盤堅尼地道33號，成交實呎約2.9萬元，料可作為woodis的開價參考之一。

與此同時，恒地同系紅磡黃埔街THE HADDON，加推6號價單涉46伙，屬實用面積251至369方呎1房間隔，扣除最高8.5%折扣，折實價496萬至775.7萬元，折實呎價19,078至21,023元，發展商亦已上載銷售安排，將於下周一中秋節發售23伙。

HADDON中秋發售23伙

此外，不少市區新盤陸續錄得10月首宗成交，其中新地（0016）及新世界（0017）合作、屬現樓的港島西半山巴丙頓山，最新沽出21、22樓B室複式特色戶，實用面積1604方呎4房雙套間隔，連65方呎平台和707方呎天台，成交價6416萬元、實呎4萬元，買家成交期90日。另嘉里（0683）和港鐵（0066）等合作、同屬現樓的黃竹坑站港島南岸海盈山，亦新錄第2A座21樓B室成交，實用面積520方呎，兩房間隔，成交價1371.37萬元、實呎2.63萬元。