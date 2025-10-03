柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億

明報記者

信置執行董事田兆源表示，柏瓏I、II自2022年中推出至今累沽1389伙、套現總額約127億元，其中超過250伙屬今年6月現樓重推後售出，呎價主要介乎1.5萬至1.7萬元，柏瓏III剛獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2027年4月，為該系列壓軸一期，定價將參考I、II期及元朗區新盤。田又指出，由於港鐵北環線即將動工，項目位於該線首站，料項目將受市場歡迎。

最新關鍵日期較對上獲批延後兩年

翻查資料，地政總署早於2022年9月已批出柏瓏III的預售樓花同意書，當時關鍵日期為今年3月。換言之，項目最新關鍵日期較對上獲批時延後25個月。業界相信，發展商曾為樓盤重新入紙申請預售。值得一提的是，柏瓏I、II在2022年4月獲批預售的文件顯示，關鍵日期為2024年10月及11月，3盤關鍵日期原本只相距半年，但現時I及II已入伙，柏瓏III則趁減息氣氛下推出，此期數1房戶實用面積由339方呎至385方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445方呎至562方呎，共358伙；3房戶實用面積683方呎至770方呎，共98伙。

柏蔚森下周起推29伙3房招標

另外，新世界（0017）營業及市務部總監何家欣表示，集團與遠展（0035）合作、屬現樓的啟德跑道區柏蔚森系列，至今累售700伙、套現逾48億元。柏蔚森單位每方呎管理費約為5.5元，下周起買家以招標形式購買指定29伙3房戶，可享20萬元車位認購優惠。項目亦於昨日開放住客會所予傳媒參觀，會所面積逾7.6萬方呎，分五大主題區、提供50項設施，包括約50米戶外泳池、約25米室內泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等，外庭園設計亦營造森林浴體驗。同系北角皇都，位於30樓A3室，實用面積439方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，以1219.4萬元成交，呎價27,777元。據悉買家為內地夫婦，而該盤至今累售340伙，佔可銷售單位近93%，套現近38億元。

百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作、已屬現樓的沙田九肚富豪．山峯，昨透過招標售出第7座1樓B室，實用面積1616方呎4房雙套戶，成交價2600萬元、實呎逾1.6萬元。富豪物業代理董事衞振聲表示，項目累售101伙、套現逾53億元。