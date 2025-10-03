明報新聞網
經濟
環球樓市

投資策略

低息兼投資需求升 支撐日本樓價

【明報專訊】日本央行近月未有進一步加息，當地息率仍偏低，日圓匯價續處吸引水平，加上日股做好帶來的財富效應，促進國內投資房地產需求，8月首都圈一手樓價按月升逾2%，近畿圈樓價則見調整，惟按年計兩圈樓價均錄升幅。業界人士普遍認為，投資需求及建築成本上升，加上新供應減少，對日本樓價有一定支持。

對於日本一手樓價，據日本不動產經濟研究所的數據，今年8月日本包括東京23區、東京都下、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣的首都圈（又稱東京圈），一手公寓平均售價1.03億日圓（約544萬港元），按月升2.5%，按年計升幅達8.3%，其中東京23區一手公寓平均售價約1.38億日圓（約729萬港元），按月升2.1%，按年計則跌1%；市中心以外地區樓價亦錄升幅，東京都下8月一手公寓平均售價6518萬日圓（約344萬港元），按月大升16%，按年計更錄26.6%升幅。

東京圈8月一手樓價按月升2.5%

東京周邊地區方面，8月一手樓價普遍向好，其中千葉縣8月份一手公寓平均售價按月升3.6%，按年計更錄16.1%升幅，至6143萬日圓（約325萬港元）；神奈川縣8月份一手樓價按月升2%，按年計升10.2%，至6608萬日圓（約349萬港元）；惟埼玉縣8月一手公寓平均售價按月計跌16.3%，按年計仍錄10%升幅，至5918萬日圓（約313萬港元）。

近畿圈新樓價普遍調整

至於包括大阪市、京都市、神戶市、兵庫縣等地區的近畿圈，8月份圈內一手公寓平均售價按月跌7.9%，按年計則升10.5%至5444萬日圓（約288萬港元），圈內各區一手樓價普遍見調整，其中京都市一手公寓均價5496萬日圓（約290萬港元），按月大跌26.1%，按年計亦跌5.1%；神戶市一手公寓均價5535萬日圓（約293萬港元），按月跌24.6%，按年計更跌15.2%；大阪市一手公寓均價4399萬日圓（約232萬港元），按月計跌19.2%，按年計則仍錄0.3%升幅。

二手公寓價格方面，日本房地產市場調查公司東京KANTEI的研究顯示，東京二手樓市續向好，首都圈8月二手公寓平均樓價按月升0.5%，連續13個月錄升幅，按年升25.1%，至5887萬日圓（約311萬港元），其中東京都8月二手公寓平均樓價按月升2%，連升16個月，按年升35%至9082萬日圓（約480萬港元），同期東京23區二手公寓樓價按月升2.3%，按年升38.3%至約1.07億日圓（約566萬港元），而東京都心6區二手公寓平均樓價按月升2%，連升31個月，按年升33.5%，至約1.7億日圓（約898萬港元），創新高。

大阪二手公寓均價按月升0.7%

東京周邊地區8月二手樓價表現相對遜色，再參考KANTEI的數據，千葉縣8月二手公寓平均價按月升0.5%，按年升5%至2812萬日圓（約149萬港元），表現已屬最佳；同期埼玉縣二手公寓平均價按月升0.4%，按年升3.6%至3020萬日圓（約159萬港元）；神奈川縣8月二手公寓平均價按月僅升0.1%，按年升9.2%至3983萬日圓（約210萬港元）。至於近畿圈，8月份二手樓價趨升，二手公寓平均價按月升1%，連升3個月，按年計錄10.7%升幅，至3174萬日圓（約168萬港元），其中大阪府8月二手公寓均價按月升1.3%，按年升18%至3697萬日圓（約195萬港元），當中大阪市二手公寓均價按月升0.7%，按年升26.7%至5300萬日圓（約280萬港元），而其中大阪市中心6區二手公寓均價按月錄1.9%升幅，按年更升34.5%至8350萬日圓（約441萬港元）。

業界人士指出，日本利率仍偏低下，國內有一定房地產投資需求，而隨着近年日股做好，帶來財富效應，部分投資資金流向樓市，令樓市投資需求趨升，加上建築成本持續上升，同時新供應仍呈縮減趨勢，有望支持樓價維持於較高水平，尤其是東京都心地區。

由於東京樓價已累升不少，部分投資資金或會轉向東京以外地區，如大阪。近年不乏大阪新盤在港銷售，The Peak Chiyozaki Prestige便為其中之一，項目位於大阪市西區，鄰近大阪京瓷巨蛋，由FM Investment Japan株式會社發展，項目樓高10層，合共提供19伙，單位實用面積約269方呎，售價由215萬港元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市

