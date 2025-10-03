報料
經濟
2025年10月3日星期五
阿里再創4年高 摩通大升目標價45% 看好AI雲計算業務 晨星看260元最牛
阿里百度掀「地圖大戰」 藉榜單吸用家連環消費
港股第四季開局升431點破27000 科技股受捧
「金九」銷售弱 內房物管股逆市跌
紫金黃金納恒生綜指 10月16日生效
澳門黃金周暫錄28萬入境旅客 花旗料日均賭收10.5億 看齊農曆新年檔期
東亞：私銀規模適中 利落實「one bank」
時富金融獲第三方洽購 復牌後飈逾四成
中國新經濟折讓近三成供股
Tesla上季交付量創新高 買家趕稅務抵免終止前購車
OpenAI估值3.9萬億 超SpaceX 冠全球初創
FT：英擬撤半新股印花稅 增市場流動性
張兆聰：光伏股加速走高 升浪機會增
富融1個月港元定存年利率10.88厘
南商1個月美元定存年利率5厘
植耀輝：憧憬AI 港股續強勁
葉創成：江銅受惠AI需求 啟倍升之路
技術取勝：騰訊音樂宜企穩50天線
盧駿匡：醫藥晶片資源AI股 本季料續成焦點
大灣區航空「超經艙」年底飛札幌
劉思明：短線投資宜聚焦核心主題龍頭企業
周顯：「B」股炒得狼都唔敢查
譚新強：美國TikTok交易是否公平？
湯文亮：阿里入市甲廈 反映睇好香港
低息兼投資需求升 支撐日本樓價
柏瓏III昨上樓書 最快本月賣 年半樓花涉680伙 系列累售1389伙套127億
woodis擬中秋假後開示範單位開價
荃景兩房378萬沽 4個月炒貴17%
港運大廈3樓全層招租 意向呎租降至10元
樓宇買賣登記連續兩季破2萬宗 4年首現
南商1個月美元定存年利率5厘
【明報專訊】南洋商業銀行美元定存優惠期由即日起至今年12月31日，1個月定存，年利率5厘。
富融1個月港元定存年利率10.88厘
(2025-10-03)
