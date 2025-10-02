明報新聞網
經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

御峯複式大宅 全方位盡覽維港景

御峯

【明報專訊】作為頂級豪宅，所處地段正是判斷物業級數的重要指標之一；位於港島傳統高尚住宅地段司徒拔道的御峯，正是本港其中一個頂級豪宅屋苑。項目共設54個單位，全屬逾2300方呎或以上複式大宅，大廳逾5米高的落地大窗，將維多利亞港兩岸、至半山的大都會景致，無死角式引入室內，盡顯氣派。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

御峯位於司徒拔道41C 號，約於2002年落成後，一直由發展商恒隆地產（0101）持有作長線收租之用，目標租客為企業高層，並一直放租至今。項目標準住戶樓層由11樓起，每層設兩伙，全部設有單位所屬樓層的私人升降機大堂；至於67樓至68樓，及69至70樓複式戶，則屬全層巨無霸大宅。

設私人升降機大堂 保住戶私隱

發展商近日罕有開放一對位於49樓至50樓的複式單位，作為現樓示範單位，其中A室，實用面積2337方呎、4房雙套連雙士多房間隔，獨立升降機大堂以石材鋪設牆身，大方耐用。

步入大廳後，即可見一幅高逾5米的落地玻璃窗，窗戶呈微曲狀令觀景角度更開闊，加上大廳屬中空設計，即使在樓梯或站在上層，均可看到戶外的壯麗景觀。

大廳設逾5米落地玻璃窗 視野廣闊

由於屋苑所處地勢高，加上單位樓層亦偏高，視野向西可遠及青衣一帶，向東則可至九龍東一帶，能居高臨下俯瞰全港最繁榮地段的日夜變化。

單位下層設有廚房、及兩間睡房；廚房設雙邊工作檯，配備主要家電及其他設備，大部分配套家電屬德國知名品牌Miele，廚房一樣可望到翠綠山巒景致。至於下層其中一間睡房為套房，同享維港海景及設有曲尺窗，另一房間則望山景，同層士多房亦設入牆單人牀及儲物櫃，並連浴室，可作工人套房之用。

主人套房浴室乾濕分離設計

至於單位上層走廊，設有玻璃欄杆，除可增加大廳往上看的室內通透感外，亦可提升上層的觀景度；上層的兩間睡房均面向維港，主人套房空間闊落，浴室採用乾濕分離設計，將淋浴間、梳洗區、坐廁明確分區，更方便戶主日常運用，而淋浴區設有偌大窗戶望向山頂一帶。

同層的B室，實用面積、室內間隔均與A室相似，同樣享有維港景觀，而B室景觀以向港島東區方向為主，另有一番景象。

有別其他單位數量較少的超級豪宅屋苑，御峯基座設有大型住客會所，主要設施包括宴會廳、兒童遊戲室、燒烤場及健身房等，假日即使留在屋苑內，亦可輕鬆為不同的家庭成員安排活動。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

