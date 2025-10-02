花旗：美年底前料再減息0.5厘 港樓價橫行

CCL升穿140點心理關口

正正由於過去一個多月市場對美國以及本港減息預期升溫，本港樓價亦已觸底回升，上周五公布、反映9月首周市况的中原城市領先指數（CCL）報140.25點，按周升0.62%，連漲3周累積升幅高達2.3%，更突破140點心理關口，屬去年8月初後首見，反映本港二手樓價最壞時間的確很可能已經過去。

事實上，美聯儲上月18日亦一如市場預料減息0.25厘，而根據最新點陣圖預測，當局在本月及12月議息會議仍有機會各減息0.25厘，即年底前進一步減息0.5厘。

花旗財富亞太區高級投資策略師夏振傑也認同美聯儲上述預測，指美國今年餘下時間仍然會再減兩次息，每次減幅為0.25厘；他續說，明年底之前，美聯儲累計仍有減息1厘至1.5厘的可能性。

下半年超豪宅料續跑贏

至於美國減息預期升溫對本港樓市的影響，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪則預計，今年下半年住宅價格將橫行，需待長遠供需平衡改善才可支持價格回升。他續說，今年上半年單筆達5000萬元的住宅總成交額按年升43%至480億元，隨着上月發表《施政報告》優化「新資本投資者入境計劃」（CIES），將單一住宅物業投資的成交價門檻由5000萬元大幅調低至3000萬元，預計超豪宅市場將持續跑贏。

內地一線城市鬆限購 復蘇動力足

內房方面，廖嘉豪指出，內地居民超額存款規模高達25萬億元人民幣，認為樓市的購買力仍然存在，加上中央政府政策支持，樓市信心將會逐步恢復。

廖嘉豪表示：「我們見到內地一二線城市樓市復蘇情况正在好轉，尤其北上廣深近周陸續出台限購撤銷措施後，不論是一手或二手成交都唔錯；簡單來說，我們覺得在內地樓市裏面，一線城市的復蘇動力會相對較好。」

[名人樓市論壇]