Ibuilding尹德輝劉紀龍：緊跟政策 推「AI+房地產」服務

特首李家超上月17日發表《施政報告》中指出：「AI是引領新一輪科技革命和產業變革的核心驅動力。香港具備科研、資金、數據、人才的優勢，並有豐富應用場景，有望成為全球AI發展樞紐。政府會加大推動AI作為香港未來發展的核心產業，以『加強基建，推動應用導向』為策略，在重視防範安全風險的意識下，推進AI+發展，促進AI在各行業廣泛深度融合，實現『AI產業化、產業AI化』。」

駿高集團董事尹德輝表示，集團於2017年與本港老牌紡織商蔡氏家族組成宏達投資後，曾伙拍內房大族控股（深：002008）及佳兆業（1638）發展長沙灣弦雅，2018年起則與佳寧娜（0126）合作發展深水埗佳悅及青山道重建項目。

八大非本地生上限再增 勢推高租金

回顧過去8年，本港住宅樓價大上大落，以反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）為例，2017年1月至2021年8月曾大漲小回逾三成，惟其後4年又從高位回落三成，直至過去一個多月始有觸底回升的迹象，惟現水平則仍略低於2017年初。

經歷過去8年多以來如此大的市場波動，尹德輝認為這是經濟轉型中無可避免出現的陣痛，強調自己仍深信「香港樓市永遠都有得做」，他舉例說，近年本港定位為國際教育中心，對樓市便屬十分正面。事實上，特首李家超於上月17日發表《施政報告》亦宣布在2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生人數上限，將提升至相當於本地學額數目的50%。

尹德輝表示，在2023/24學年，本港每所資助專上院校的非本地生人數上限仍為20%，目前已增至40%，將來更會增至50%，非本地生湧港肯定會帶動住宅的需求，由此引領租金上升，加上其他利好因素，料可以支持樓價止跌回穩。

AI可用於無人機驗樓優化空調省電

不過，尹德輝強調，在當前的AI年代，提供「AI+房地產」服務更屬大有可為，就此他已成立Ibuilding，出任創辦人兼董事，希望藉着自己在本港地產界的多年人脈，結合另外3位曾在阿里（9988）及美的（0300）工作、掌握相關AI技術的科技專才，根據在內地已行之有效的AI科技，再為本港房地產市場度身訂做AI方案以提升生產力。

Ibuilding創辦人兼董事劉紀龍表示，集團在內地有豐富經驗，以無人機技術取代人手為樓宇進行驗測。他續說，Ibuilding亦可以AI演算法幫助商場營運商優化空調系統，以節省電費開支。

明報記者 葉創成

