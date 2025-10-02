Belgravia Place首錄二手 兩房615萬沽 持貨約年半 帳面賺9%

兆康苑兩房自由市場323萬沽

不過，亦有部分短炒業主蝕讓賣樓，市場消息指出，屯門居屋兆康苑S座中層03室，屬實用面積467方呎兩房戶，新近在自由市場以約323萬元售出、實呎6916元；資料顯示，原業主去年中以356萬元於自由市場購入，持貨逾1年，帳面蝕約33萬元或9%，雖然去年購入時只需付100元印花稅，惟連同佣金等開支，估計實蝕約40萬元或11%。

玖瓏山3房1150萬 業主料輸兩成

此外，美聯高級分區營業經理黃國輝表示，沙田九肚玖瓏山月瓏閣第3座低層A室，屬實用面積963方呎3房戶，議價後減50萬元或約4%，獲區內客以1150萬元承接、實呎1.19萬元；原業主2014年以1359.9萬元一手購入，持貨逾10年，帳面損手逾209萬元或15%，若連使費估計實蝕約280萬元或21%離場。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗二手市况持續回暖，當中YOHO TOWN新近單日連錄3宗成交，其中第2座高層G室兩房戶，實用面積393方呎，以540萬元成交、實呎1.37萬元；原業主2011年初以282萬元買入，持貨約14年，帳面獲利258萬元或約91%。

太古城3房980萬 實呎1.39萬

港島區方面，美聯高級營業經理范浩軒表示，鰂魚涌太古城齊宮閣中層F室3房戶，實用面積702方呎，以980萬元易手、實呎1.39萬元；原業主2000年以約323萬元購入，持貨25年，帳面賺約657萬元或兩倍。