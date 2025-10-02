緹外頂層5房大宅5.8億沽 呎售6.8萬

就成交紀錄冊所見，買家需於今年12月中前完成交易，並享提早入住、樓價4.25%印花稅津貼等優惠。緹外的頂層特色全層相連大宅已悉數售出，而樓盤累售40伙，佔全盤64伙逾六成，總成交額逾128億元，平均成交實呎約6萬元。

此外，中海外（0688）旗下樓盤於國慶假期不乏成交，其中啟德跑道區維港‧灣畔售出兩伙第1A期3房海景大戶、涉資5542.5萬元，當中包括第1A座22樓A室，實用面積819方呎，成交價2934.4萬元、實呎3.58萬元。

維港‧灣畔維港•雙鑽共售5伙

中海外同系跑道區維港•雙鑽，亦售出3伙開放式及兩房戶，成交價444萬至908萬餘元、實呎1.81萬至2.06萬元、涉資2260.7萬元。換言之，上述5伙成交共涉資逾7803萬元。

大手客1.56億掃凱玥兩伙4房

另新世界（0017）牽頭的跑道區柏蔚森系列，昨日舉辦交樓派對暨國慶煙花觀賞活動「森林煙花慶典」，廣邀傳媒管理層、城中名人包括馬拉松好手梁諾妍、前港隊泳手朱鑑然、瑜伽導師林德信等，吸引近500名嘉賓出席；而項目昨日再售出兩伙，套現近1450萬元。

港島方面，內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，連錄3宗成交，其中第2座21樓A、B室，據悉由同一組客購入，作價約1.56億元，當中A室實用面積2236方呎，屬4房4套間隔，連車位以7093.9萬元售出、實呎3.17萬元，而同屬4房4套的B室，實用面積2604方呎，連車位以8493.9萬元售出，實呎3.26萬元，買家同樣選用30天付款。

綜合市場消息，新盤市場昨日共錄約30宗買賣成交。

