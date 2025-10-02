恒地：負面因素散 今年一手料沽2萬伙 二部計劃推3市區新盤 woodis料短期開價

明報記者 林可為

恒地今年1月至9月賣樓成績理想，韓家輝透露，旗下團隊負責銷售的住宅，期內售出逾800伙，吸金總額逾98億元，收益來源主要來自啟德跑道區豪宅天瀧（期內售約95伙，吸金約40億元）、九龍城南首、大角嘴利奧坊系列，以及毗鄰粉嶺高球場的高爾夫‧御苑等。

今年賣樓吸金170億 天瀧銷情佳

韓家輝表示，美國聯儲局9月減息0.25厘後，預計今年底前，仍有機會減息兩次合共約0.5厘，相信減息趨勢會延續至2026年，有利增強買家入市信心。另外，差估署早前公布的8月私宅售價指數連升3個月，令今年迄今樓價跌幅收窄至0.24%，反映本港樓價已回穩。

韓家輝：減息港股做好 帶動樓市

此外，近期港股勢頭良好，新股集資活動持續活躍，除鞏固香港的國際金融中心地位，在財富效應帶動下，對樓市、特別豪宅物業交投具正面效益。同時，港府繼續積極吸納境外專才來港，將帶動對住屋的需求。

他認為，影響樓市的負面因素正逐漸消除，預計今年全年一手成交量上望2萬宗，較去年1.58萬宗按年上升逾26%，有機會創2013年一手新例生效後的新高，隨成交量上升，亦將帶動樓價稍後重回升軌。

新盤銷售部署方面，韓家輝透露，營業（二）部計劃現時至明年上半年，推出3個市區全新盤，涉約935伙，當中屬舊契項目、樓花期長約16個月的灣仔活道woodis（涉167伙），今日開放設於中環國金中心一期的示範單位予傳媒參觀，意味銷售進入直路，短期內將會公布開價。

據了解，woodis的外立面主要採用玻璃幕牆，營造時尚都會感，而物業內部的設計靈感，源自藝術博物館及畫廊，融匯奢華及藝術感風格。

woodis處12校網 吸家庭客

至於woodis的賣點，韓家輝指出，項目除位處新盤供應不多的灣仔區外，部分高層單位可飽覽跑馬地一帶景色，而且坐落於12校網，區內知名小學包括聖若瑟小學、聖保祿天主教小學等，加上整個項目約86%單位，屬兩房及三房設計（內含特色戶），另設小量一房戶，可吸引家庭客及換樓客的垂青。

翻查資料，早前開售的灣仔全新盤堅尼地道33號，成交實呎約2.9萬元，相信可作為woodis的開價參考之一。

至於擬今年底至明年上半年登場的另外兩個全新盤，包括與希慎（0014）、帝國集團合作，位處紅磡庇利街的市區重建項目，整個項目涉約1300伙，當中第1期（涉360伙）、第3期（涉288伙），即合共648伙，現正申請預售樓花，樓花期約22個月，以中型單位為主。另大角嘴利奧坊第6期，則涉逾120伙，以中小型單位為主。

（發展商專訪）