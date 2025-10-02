報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年10月2日星期四
股市最前線
證監：RWA代幣化股票 交易存限制 效率遜傳統交易所 難配合高頻交易
研未經許可虛擬資產活動納監管
港受惠人幣國際化 有空間拓固定收益
美國政府停擺 美股早段受壓金價新高
比亞迪9月銷量跌5.5% 小米交車逾4萬輛
巨星傳奇：巨星狗料今季預售 首批限量千隻 定價或逾1萬
保誠冀港APE增長晉業界三甲
卓悅蝕2.78億 核數師對持續經營能力存疑
張兆聰：金風海外銷售看俏 支持估值升
PAObank半年港元定存年利率3.05厘
建行亞洲人幣定存3個月年息5.88厘
技術取勝：百濟整固後望向上攀高
劉思明：恒指守50天線 不宜偷步估頂
周顯：日本崛起脫離不了中國
湯文亮：「紅旗」發威 以哈很快停火
恒地：負面因素散 今年一手料沽2萬伙 二部計劃推3市區新盤 woodis料短期開價
緹外頂層5房大宅5.8億沽 呎售6.8萬
Belgravia Place首錄二手 兩房615萬沽 持貨約年半 帳面賺9%
內地專才2萬租藝里坊．1號一房 呎租77元
信和商場辦國慶活動 送逾萬份禮物
Ibuilding尹德輝劉紀龍：緊跟政策 推「AI+房地產」服務
花旗：美年底前料再減息0.5厘 港樓價橫行
御峯複式大宅 全方位盡覽維港景
司徒拔道屬傳統豪宅地段 名人住客多
建行亞洲人幣定存3個月年息5.88厘
prev
next
【明報專訊】推廣期至2025年10月31日，全新合資格客戶透過「e帳戶服務」成功開戶（圖）
日報新聞-相關報道：
PAObank半年港元定存年利率3.05厘
(2025-10-02)
上 / 下一篇新聞
證監：RWA代幣化股票 交易存限制 效率遜傳統交易所 難配合高頻交易
研未經許可虛擬資產活動納監管
港受惠人幣國際化 有空間拓固定收益
美國政府停擺 美股早段受壓金價新高
比亞迪9月銷量跌5.5% 小米交車逾4萬輛
巨星傳奇：巨星狗料今季預售 首批限量千隻 定價或逾1萬
保誠冀港APE增長晉業界三甲
卓悅蝕2.78億 核數師對持續經營能力存疑
張兆聰：金風海外銷售看俏 支持估值升
PAObank半年港元定存年利率3.05厘
建行亞洲人幣定存3個月年息5.88厘
技術取勝：百濟整固後望向上攀高
劉思明：恒指守50天線 不宜偷步估頂
周顯：日本崛起脫離不了中國
湯文亮：「紅旗」發威 以哈很快停火
恒地：負面因素散 今年一手料沽2萬伙 二部計劃推3市區新盤 woodis料短期開價
緹外頂層5房大宅5.8億沽 呎售6.8萬
Belgravia Place首錄二手 兩房615萬沽 持貨約年半 帳面賺9%
內地專才2萬租藝里坊．1號一房 呎租77元
信和商場辦國慶活動 送逾萬份禮物
Ibuilding尹德輝劉紀龍：緊跟政策 推「AI+房地產」服務
花旗：美年底前料再減息0.5厘 港樓價橫行
御峯複式大宅 全方位盡覽維港景
司徒拔道屬傳統豪宅地段 名人住客多
證監：RWA代幣化股票 交易存限制 效率遜傳統交易所 難配合高頻交易
研未經許可虛擬資產活動納監管
港受惠人幣國際化 有空間拓固定收益
美國政府停擺 美股早段受壓金價新高
比亞迪9月銷量跌5.5% 小米交車逾4萬輛
巨星傳奇：巨星狗料今季預售 首批限量千隻 定價或逾1萬
保誠冀港APE增長晉業界三甲
卓悅蝕2.78億 核數師對持續經營能力存疑
張兆聰：金風海外銷售看俏 支持估值升
PAObank半年港元定存年利率3.05厘
技術取勝：百濟整固後望向上攀高
劉思明：恒指守50天線 不宜偷步估頂
周顯：日本崛起脫離不了中國
湯文亮：「紅旗」發威 以哈很快停火
恒地：負面因素散 今年一手料沽2萬伙 二部計劃推3市區新盤 woodis料短期開價
緹外頂層5房大宅5.8億沽 呎售6.8萬
Belgravia Place首錄二手 兩房615萬沽 持貨約年半 帳面賺9%
內地專才2萬租藝里坊．1號一房 呎租77元
信和商場辦國慶活動 送逾萬份禮物
Ibuilding尹德輝劉紀龍：緊跟政策 推「AI+房地產」服務
花旗：美年底前料再減息0.5厘 港樓價橫行
御峯複式大宅 全方位盡覽維港景
司徒拔道屬傳統豪宅地段 名人住客多
prev
next