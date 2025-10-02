明報新聞網
經濟

保誠冀港APE增長晉業界三甲

【明報專訊】保誠保險於2025年上半年香港市場核心財務指標全線上升，年度保費等值銷售額（APE）亦上升13%，達到10.85億美元，亦為連續四個季度錄得雙位數增長。而新業務利潤（NBP）則按年增長16%。於2025年上半年繼續成為集團最大盈利貢獻來源，佔集團新業務利潤的42%。

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，2025年上半年增長動力分別來自與渣打合作銀保渠道，新業務利潤按年增長28%，而理財顧問新業務利潤較去年同期為升15%。而客戶來自本地與中國內地的業務是同步增長，相信下半年情况會持續。他強調：「基於上半年的強勁表現，我們有信心下半年市場將繼續保持出色表現。」保誠的長遠目標，是成為香港市場年度保費等值銷售額增長排名前三的保險公司，進一步鞏固行業領導地位。

在客戶結構方面，本地客戶佔整體業務超過一半，中國內地訪客則貢獻約四成多。此外，跨境醫療服務需求顯著上升。根據保誠《2025年度中期個人壽險理賠報告》，期內成功處理超過2200宗中國內地跨境醫療理賠個案，相關比例由26.1%上升至接近30%，反映跨境醫療服務需求日益增加。隨着「高端醫療自由行計劃」推出，保誠在中國內地的指定醫院網絡已擴大至覆蓋超過14,000間二級或以上醫院，進一步提升服務能力。

醫療通脹下 保費調整相對穩定

面對醫療費用上漲，保誠積極調整策略。根據韋萊韜悅（WTW）的報告，預計2025年香港醫療費用通脹率將達9.8%。林智剛指出，保誠的保費調整相對穩定，以高端醫療保險為例，今年僅為中單位數增幅，低於市場預期。

為提升營運效率與客戶體驗，保誠於今年8月加入香港保險業監管局主導的「人工智能先導計劃」，成為首批核心參與機構之一。公司同時成立「AI創新實驗室」（AICOE），負責開發及推動負責任的人工智能解決方案。目前，AICOE已管理超過20項AI項目，涵蓋核保、理賠、防詐騙及客戶互動等多個領域，標誌着保誠在數碼轉型路上邁出關鍵一步。

隨着市場需求持續增長，保誠積極擴充團隊，今年至今已聘請2600名理財顧問，預計全年招聘人數將超過5000名，較去年同期增加，為未來業務發展注入新動力。

