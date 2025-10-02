明報新聞網
經濟

巨星傳奇：巨星狗料今季預售 首批限量千隻 定價或逾1萬

【明報專訊】「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）7月宣布與宇樹科技合作，計劃推出具備對話與陪伴功能的機械寵物「巨星狗」。巨星傳奇執行董事兼首席財務官賴國輝接受媒體訪問時透露，預計今年第四季開始預售，首批限量約1000隻，並提供客製化設計，明年初開始量產。參考同類產品市場，定價料將高於一萬元（人民幣，下同），並會因功能配置不同而有所調整，例如提供衣服等道具選購。他表示，相關收益最快於明年才會反映在業績上。明報記者 黃志偉

賴國輝指出，巨星與宇樹科技的合作不只限於單一產品，雙方亦計劃在演藝及娛樂領域推出更多機械人相關項目，「如果演藝界對機械人有需求，這些項目都會由巨星負責策劃」。除了跨界合作，巨星亦投資場館資源。公司於9月宣布入股國家體育場約1%股權，其為鳥巢的營運主體。他表示，鳥巢不同於一般演出場館，鳥巢獲得10%票房打包銷售權，可為表演者設計IP周邊並與票務一併銷售。

未來若有藝人在鳥巢舉行活動，巨星將可打造表演者的專屬周邊。對於是否進一步增持股份，他強調今次入股屬象徵性，不在於股份比例，核心目標為IP商品開發。

公司近期在上海啟動一個大型專案，涵蓋花車巡遊、渡輪塗裝、公交與單車合作，以及深圳至上海航線聯名活動，並聯合上海博物館舉辦展覽，結合IP打造打卡場景及周邊銷售，整體投入超過千萬元。賴國輝表示，參考上海博物館過往的埃及展覽，該展於13個月創造7.8億元收益，其中約一半來自周邊商品，另一半為票房收入，因此對此次專案寄予厚望，期望IP商品的交易總額（GMV）突破1億元。

今年上半年巨星IP業務收入按年下降8%，賴國輝稱公司正積極擴大IP產品及渠道，例如近期推出全新自創IP「Wakaemo」系列，下半年將陸續推出更多自創IP，預計IP業務收益將較上半年改善。至於周杰倫IP的產品「周同學」系列，他表示最受歡迎的是盲盒，而城市限定款黏性最高，當地粉絲的購買力明顯更強。

不排除配股 短期不發債

談及融資安排，他表示公司有許多項目需持續推進，若有需要，不排除透過配股集資，但短期內不會發債。他又說暫未考慮派息，因現階段仍處於高速發展期，資源將集中用於業務拓展，並強調公司不會自行購地建廠。

相關字詞﹕鳥巢 宇樹科技 賴國輝 巨星狗 巨星傳奇 周杰倫

