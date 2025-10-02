美國政府停擺 美股早段受壓金價新高

「小非農」遠遜預期 減息預期升溫

昨午美國政府停擺消息傳出後，各年期美國國債全線「價跌息升」，10年美國國債收益率最多升逾100點子（1厘等於1萬點子）至4.1658厘，截至昨晚9時10分、即小非農數據公布遠遜預期後，10年國債收益率隨高位回落，報4.1厘，美匯指數則維持於97水平。

美國聯邦政府停擺加重投資者對美元資產的憂慮，資金流向黃金，現貨黃金曾升0.9%至每盎司3895美元，再創出新高。虛擬資產方面，兩大加密貨幣比特幣及以太幣均升3%，截至昨晚8時30分，兩者價格分別約為11.7萬美元及4300美元。

美國公布9月份俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，該月減少3.2萬，遠遜於市場預期的增加5.1萬，另8月的ADP職位數據亦經修訂後變為減少3000個。市場憂慮美國政府停擺，會令就業市場進一步受壓，減息預期再升溫。

市場憂停擺影響就業數據公布

根據美國芝商所（CME）CME FedWatch顯示，市場維持預期10月再減息後，12月份繼續減息的機會率由周二的約77%，升至昨日的89%。另外，美國政府停擺，令市場擔心經濟數據亦會一併停擺，包括將於今日公布的初次申請失業救濟金人數，以及明日（3日）公布的非農就業人數。

根據彭博社報道，AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示，就業市場明顯疲弱，而市場之所以作出反應，因為本周五不太可能公布就業報告，再加上官方就業數據的修正，強化市場對美聯儲重啟降息的預期。