明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美國政府停擺 美股早段受壓金價新高

【明報專訊】美國共和民主兩黨未能就新臨時撥款法案達成共識，美國聯邦政府於昨日本港時間中午停擺，投資者對美國資產轉趨審慎，美股三大股指昨晚開市早段全線受壓，當中納指跌0.4%，納指期貨昨亞洲時段一度最多跌近1%。資金續流向傳統避險資產黃金，現貨黃金一度直逼每盎司3900美元再創新高，另加密貨幣以太幣及比特幣亦均升3%。在有「小非農」之稱的美國ADP私人企業就業職位9月數字公布遠遜預期後，減息預期升溫，部分抵消資金避險的沽壓，截至昨晚9時10分，三大指數期貨跌幅收窄至0.2%。

「小非農」遠遜預期 減息預期升溫

昨午美國政府停擺消息傳出後，各年期美國國債全線「價跌息升」，10年美國國債收益率最多升逾100點子（1厘等於1萬點子）至4.1658厘，截至昨晚9時10分、即小非農數據公布遠遜預期後，10年國債收益率隨高位回落，報4.1厘，美匯指數則維持於97水平。

美國聯邦政府停擺加重投資者對美元資產的憂慮，資金流向黃金，現貨黃金曾升0.9%至每盎司3895美元，再創出新高。虛擬資產方面，兩大加密貨幣比特幣及以太幣均升3%，截至昨晚8時30分，兩者價格分別約為11.7萬美元及4300美元。

美國公布9月份俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，該月減少3.2萬，遠遜於市場預期的增加5.1萬，另8月的ADP職位數據亦經修訂後變為減少3000個。市場憂慮美國政府停擺，會令就業市場進一步受壓，減息預期再升溫。

市場憂停擺影響就業數據公布

根據美國芝商所（CME）CME FedWatch顯示，市場維持預期10月再減息後，12月份繼續減息的機會率由周二的約77%，升至昨日的89%。另外，美國政府停擺，令市場擔心經濟數據亦會一併停擺，包括將於今日公布的初次申請失業救濟金人數，以及明日（3日）公布的非農就業人數。

根據彭博社報道，AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示，就業市場明顯疲弱，而市場之所以作出反應，因為本周五不太可能公布就業報告，再加上官方就業數據的修正，強化市場對美聯儲重啟降息的預期。

相關字詞﹕美匯 納指 非農就業職位 比特幣 就業市場 小非農 美國國債 金價 黃金 停擺

上 / 下一篇新聞