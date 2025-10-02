港受惠人幣國際化 有空間拓固定收益

【明報專訊】證監會與金管局上周四（25日）聯合發布《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，就固定收益及貨幣的發行、流動性、離岸人民幣業務及新一代基建提出措施。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，美國股市成交為港股成交10多倍，本港於全球貨幣交易（外匯交易）的成交額排名佔據第四位；但固定收益方面的成交，美國約為香港的200倍。他補充，對比起美國作為一個國家，作為城市的香港並非「做得不好」。成交不振因本港沒有主權貨幣，他認為本港於固定收益方面，需要一個主要資產去支持。
葉志衡說：「（固定收益成交差距大）因為我們本身沒有一個主權貨幣，任何主要固定收益市場（都有其主要產品），如美國有美國國債、英國則有國債Gilt，以及日本有國債JGB，而本港現已成為離岸人民幣（CNH）貨幣交易及相關固定收益的樞紐，在未來人民幣國際化背景下，本港於固定收益將為重要環節（仍有發展空間）。」他續稱，金管局負責發債方面，證監會可協助許多與交易相關的配套。
路線圖提出4個支柱、10項措施，當中包括證監會與港交所（0388）正和內地當局合作於本港推離岸國債期貨，另亦提到要推動發展由市場成立和營運的電子交易平台，涵蓋固定收益、貨幣及回購交易。