港受惠人幣國際化 有空間拓固定收益

葉志衡說：「（固定收益成交差距大）因為我們本身沒有一個主權貨幣，任何主要固定收益市場（都有其主要產品），如美國有美國國債、英國則有國債Gilt，以及日本有國債JGB，而本港現已成為離岸人民幣（CNH）貨幣交易及相關固定收益的樞紐，在未來人民幣國際化背景下，本港於固定收益將為重要環節（仍有發展空間）。」他續稱，金管局負責發債方面，證監會可協助許多與交易相關的配套。

路線圖提出4個支柱、10項措施，當中包括證監會與港交所（0388）正和內地當局合作於本港推離岸國債期貨，另亦提到要推動發展由市場成立和營運的電子交易平台，涵蓋固定收益、貨幣及回購交易。