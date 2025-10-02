明報新聞網
經濟

研未經許可虛擬資產活動納監管

【明報專訊】財庫局及證監會於6月，就整體虛擬資產交易和託管服務提供者發牌制度諮詢市場，諮詢期已於8月底結束。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，證監目前正整合諮詢回應，當中虛擬資產交易諮詢收逾百份回應，虛擬資產託管亦收近百份。另他提到，現時框架允許中介人及中介機構升級牌照，以提供部分虛擬資產服務，惟現框架未能涵蓋未經許可的活動，他稱證監正考慮是否將屬於第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）的虛擬資產活動，與傳統的牌照制度看齊一併納入監管，稱未來將向公眾交代。

最新虛擬資產交易諮詢建議，現有獲證監發牌或註冊提供虛擬資產交易服務的中介人，和獲發牌的虛擬資產交易平台（VATP），以及現時不受規管的虛擬資產場外交易（OTC）營運者，和虛擬資產基金經理，一律須據擬議制度領牌或註冊。葉志衡稱，證監作為市場監管者，應建立整套監管框架。他續指出，虛擬資產相關牌照制度將慢慢豐富及完善，更形容制度將「好整齊」。

財經KOL監管正集思廣益

證監會2月推出虛擬資產發展相關的「A-S-P-I-Re」路線圖，當中提到證監會秉承「相同業務、相同風險、相同規則」原則，即所有現行對傳統金融投資者的保障措施，均適用於虛擬資產。

葉志衡表示：「若參考證監會A-S-P-I-Re路線圖，其實（證監會）視加密貨幣類似一種交易資產，（因此）許多證監會傳統的監管理念可套用，與傳統證券兩者不應有不同理念。」他補充，虛產交易及虛產託管所涵蓋活動的概念，實際屬於「RA1（證券交易）」及「RA13」（為相關集體投資計劃提供存管服務）的規管範圍。

另葉志衡提到，截至6月底，本港證券及期貨的持牌機構及持牌人士，兩者均創新高（見圖）。

證監會早於6月宣布，計劃向持牌法團發出指引，概述於聘用財經KOL（Finfluencer，或稱財經網紅）及數碼平台作宣傳時的標準。葉志衡表示，財經KOL只為新的信息傳播渠道，證監會原已設操守準則予持牌中介機構，原已應遵守該準則。他續稱，證監會目前正觀察市場現時做法，並正在研究是否需要為財經KOL，制訂新的中介機構指引。但他表示現正集思廣益，目前未有定案。

相關字詞﹕諮詢 牌照 數字資產 虛擬資產 託管 葉志衡 證監會

