證監：RWA代幣化股票 交易存限制 效率遜傳統交易所 難配合高頻交易

明報記者 楊括、江陵凱

葉志衡分析，從監管者角度看，虛擬資產大致可分為三類，即法幣穩定幣、比特幣等原生加密貨幣，以及RWA。他指自己較傾向使用代幣化證券理解RWA概念，因現時法律中並無定義何為RWA。基於此種定義，他認為監管相關資產相對簡單，因當局會根據「相同業務、相同風險、相同規則」的思路，視產品性質作監管。例如集體投資計劃（CIS）、面向公衆發售的證券、面向專業投資者發售的產品，現行監管框架已可分類處理（見表）。

RWA不是令賣不出的東西可賣出

對於RWA發展現狀，葉志衡引述公開數據指出，RWA佔全球數字資產管理規模（AUM）不足1%，成交更遠低於1%，市場關注度似不成比例。同時他也點出，RWA不是令一些本來無法在市場上賣出的東西，「因為RWA了就可以賣得出」。至於其他兩類虛產，葉志衡表示，法幣穩定幣最簡單，因金管局已公布相關穩定幣發行人監管制度，並詳細列出相關的發行、要約等問題。有關比特幣等原生加密貨幣，他指今年2月當局已推出「A-S-P-I-Re」監管路線圖，相信可助市場了解當局對虛產的監管思路。

上月《施政報告》中提出，證監會透過引入自動化匯報和數據監測工具，構建香港數字資產的風險防線。 葉志衡指出，網絡上黑客攻擊等風險防不勝防，因此託管（Custody）尤其重要，這也是證監持續致力於用各種科技手段分析、監測相關風險的原因。他還表示，當局重視防範金融風險，並指本港的金融體制與區塊鏈的區別在於分別採用「帳戶體制」與「錢包體制」，前者指用家開立戶口時需提供繁多文件予機構完成了解客戶（KYC）、反洗錢（AML）等手續，但「先難後易」，之後的交易等事項可較順暢；後者則等於人人均可使用錢包，後續反洗錢風險較難掌控。

證監現50人高度參與虛產監管

此外，本港虛擬資產行業漸趨繁盛，監管機構的相關徵才需求也在擴大。去年2月獲委現職的葉志衡表示，其部門約有300位同事，其中50人正在高度參與虛產監管事項，職責包括發牌、AML等，笑言已是「全民皆兵」，未來會從聘請外援和培養現有人才兩方面着手，以提升工作成效。