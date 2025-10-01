明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

屯門16區1期快招標 港鐵鄧智輝：謹慎樂觀

【明報專訊】日前獲收31份發展意向書的屯門第16區站第一期發展項目，港鐵（0066）稱於短期內推出招標。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨日出席港鐵商場簽約儀式時表示，樂見發展商對項目感興趣，第1期發展樓面涉約60萬方呎，招標條款具彈性，並將盡快推出項目招標。他續稱，屯門第16區項目屬「鐵路加物業」融資項目，屯門南延線工程如火如荼，冀盡快推出項目以配合融資需要，而他對招標持謹慎樂觀態度。

徐航西貢住宅申建兩洋房涉8358呎

另深圳首富申請重建現有西貢住宅，據城規會文件顯示，申請地點位於西貢鳳秀路8號，地盤面積約2.79萬方呎，申請人有意把兩個地段合併為一個地段，計劃在住宅重建整合建築設計之餘，同時申請略為放寬建築物高度，由原的9米放寬約39%至12.5米，擬建2幢平均面積約4179方呎洋房，總樓面約8358方呎。

資料顯示，上述申請由Fung Sau Property Company Limited提出，屬海外註冊公司，公司董事是徐航（XU HANG），與深圳首富、深圳邁瑞醫療聯席執行長名字相同，料為同一人。翻查資料，徐航2021年以「買殼」（即透過公司轉讓）形式購入上述物業，屬一幢實用約4751方呎的洋房，市場有指作價約2.5億元，實呎約5.3萬元，由於單位以公司轉讓形式出售，估計徐航當時可慳7500萬元「辣稅」。

相關字詞﹕鄧智輝 徐航 深圳首富 港鐵 屯門第16區站第一期物業發展項目

上 / 下一篇新聞