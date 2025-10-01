屯門16區1期快招標 港鐵鄧智輝：謹慎樂觀

徐航西貢住宅申建兩洋房涉8358呎

另深圳首富申請重建現有西貢住宅，據城規會文件顯示，申請地點位於西貢鳳秀路8號，地盤面積約2.79萬方呎，申請人有意把兩個地段合併為一個地段，計劃在住宅重建整合建築設計之餘，同時申請略為放寬建築物高度，由原的9米放寬約39%至12.5米，擬建2幢平均面積約4179方呎洋房，總樓面約8358方呎。

資料顯示，上述申請由Fung Sau Property Company Limited提出，屬海外註冊公司，公司董事是徐航（XU HANG），與深圳首富、深圳邁瑞醫療聯席執行長名字相同，料為同一人。翻查資料，徐航2021年以「買殼」（即透過公司轉讓）形式購入上述物業，屬一幢實用約4751方呎的洋房，市場有指作價約2.5億元，實呎約5.3萬元，由於單位以公司轉讓形式出售，估計徐航當時可慳7500萬元「辣稅」。