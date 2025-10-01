明報新聞網
經濟

香港地產

鴨脷洲舊樓 新世界申強拍遭駁回

【明報專訊】土地審裁處罕有駁回強拍申請，由新世界（0017）或相關人士持有的鴨脷洲山明街16至24號、新市街41、43號新明大廈，昨日遭土審否決其強拍申請，因申請人對個別物業的出價不合理，亦未能維持物業恰當管理。

據判詞指出，商舖業主指申請人提出的收購價不合理，而申請人亦未有將重建後的價值納入出價因素之內，因而令收購價未能涵蓋市場價值。有個別業主在申請人取得80%業權前，未有收到任何收購要約，直至申請人取得大廈八成業權後才收到要約，而土審認為申請人未有採取合理步驟收購餘下業權。此外，判詞亦提到，申請人作為項目大業主，未能維持物業恰當管理。申請人收購物業後將窗戶打開，導致水滲進單位內，另亦無視物業旁的樹木生長，變相損壞物業外牆結構等，令物業狀况欠妥。根據以上的原因，土審駁回其強拍申請。

商舖業主指收購價不合理

資料顯示，新世界或有關人士2023年2月遞交上述地點的強拍申請，項目佔地約4060方呎，現為一幢落成於1966年的7層高商住物業，樓齡約59年，地下設6個地舖，樓上則設有42個住宅單位，申請人當時持有項目80%業權，項目估值約2.6億元。至於新世界早前已獲批出強拍的銅鑼灣波斯富街、利園山道一帶舊樓，料短期內將進行公開拍賣，項目底價為28.38億元。

翻查強拍歷史，過去亦曾有申請被駁回，2021年4月底，由多位名人業主提出強拍申請的山頂道81至95號的「十間」，遭土審否決其申請。「十間」涉及多個地段組成，惟當中一個地段的申請人，持有地盤業權份數約五成，令提出申請的業主未能達到八成的強拍門檻，加上與毗鄰地段之物業不設共同樓梯，屬獨立物業，土審認為不可共同申請強拍，因此有關申請被駁回。「十間」強拍申請於2018年由16名申請人提出，包括華廈置業（0278）鍾棋偉及相關人士、八珍甜醋伍偉森家族第三代成員伍潔鏇等，當時物業估值逾15.3億元。

相關字詞﹕強拍 十間 土地審裁處 新明大廈 新世界

