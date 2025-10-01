朗天峰現樓加推63伙 部分高半年前一成

折實均呎1.4萬 1房385萬入場

朗天峰新推之6號價單涉63伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，今批單位實用282至429方呎，包括33個一房及30個兩房戶，以折實並扣減家具優惠下，折實實呎12,247元起，售價則由385.15萬元起。而整批單位扣除所有折扣後，折實均呎14,265元。

若對比項目新舊價單，最新推出的6號價單中，實用285方呎的1A座22樓D室一房戶，定價521.2萬元，扣除最高16%折扣、以及不使用家具優惠的2.8萬元折扣後，折實價429.79萬元，折實實呎15,080元。至於今年3月推出的5號價單中，面積相同的1A座21樓D室，當時定價476萬元，扣除最高18%折扣、以及1.8萬元不使用家具優惠現金回贈，折實價388.52萬元，折實實呎13,632元。換言之，今次推出之單位較樓下一層半年前折實價高超過一成。

此外，保利置業（0119）及賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股合作、目前已屆現樓的油塘朗譽，繼早前劈價近三成後，項目昨再加推第6號價單，涉及64伙，實用246至510方呎，定價450.4萬至945.9萬元，扣除最高15%折扣後，折實382.8萬至804萬元，折實實呎14,775至16,345元，折實平均實呎為15,349元。

恒基一部9月沽217伙涉18億

另恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，該部門負責的樓盤9月份共售217伙，涉近18億元。其中土瓜灣壹沐自月中開售以來，累售88伙，套現5.8億元，項目即將招標推售特色戶，而匯豐銀行亦向恒地旗下樓盤提供最長達5年的定息2.73厘按揭計劃，其中壹沐買家可額外獲1288元現金回贈。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝亦稱，啟德跑道區天瀧5座6樓A室四房雙套戶，實用1382方呎，以4813.8萬元售出，實呎34,832元。