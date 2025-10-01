明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

朗天峰現樓加推63伙 部分高半年前一成

【明報專訊】新盤銷情理想，部分以現樓姿態重推之貨尾單位，售價較數月前攀升。嘉里（0683）發展的元朗大棠路現樓盤朗天峰，昨加推63伙價單，部分單位較半年前同類單位高逾一成（見表）。發展商表示，是次推出的單位不乏高層單位，加上項目現屆現樓，價格反映單位位置及現樓質素等因素，並非加價。

折實均呎1.4萬 1房385萬入場

朗天峰新推之6號價單涉63伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，今批單位實用282至429方呎，包括33個一房及30個兩房戶，以折實並扣減家具優惠下，折實實呎12,247元起，售價則由385.15萬元起。而整批單位扣除所有折扣後，折實均呎14,265元。

若對比項目新舊價單，最新推出的6號價單中，實用285方呎的1A座22樓D室一房戶，定價521.2萬元，扣除最高16%折扣、以及不使用家具優惠的2.8萬元折扣後，折實價429.79萬元，折實實呎15,080元。至於今年3月推出的5號價單中，面積相同的1A座21樓D室，當時定價476萬元，扣除最高18%折扣、以及1.8萬元不使用家具優惠現金回贈，折實價388.52萬元，折實實呎13,632元。換言之，今次推出之單位較樓下一層半年前折實價高超過一成。

此外，保利置業（0119）及賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股合作、目前已屆現樓的油塘朗譽，繼早前劈價近三成後，項目昨再加推第6號價單，涉及64伙，實用246至510方呎，定價450.4萬至945.9萬元，扣除最高15%折扣後，折實382.8萬至804萬元，折實實呎14,775至16,345元，折實平均實呎為15,349元。

恒基一部9月沽217伙涉18億

另恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，該部門負責的樓盤9月份共售217伙，涉近18億元。其中土瓜灣壹沐自月中開售以來，累售88伙，套現5.8億元，項目即將招標推售特色戶，而匯豐銀行亦向恒地旗下樓盤提供最長達5年的定息2.73厘按揭計劃，其中壹沐買家可額外獲1288元現金回贈。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝亦稱，啟德跑道區天瀧5座6樓A室四房雙套戶，實用1382方呎，以4813.8萬元售出，實呎34,832元。

相關字詞﹕恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝 恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民 朗譽 新盤加推 朗天峰

上 / 下一篇新聞