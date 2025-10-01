明報新聞網
經濟

香港地產

天璽．天4房16.8萬租出 創啟德租金新高

【明報專訊】在專才及內地生支持下，本港租金備受帶動，部分新入伙屋苑租金更創下新高紀錄，其中啟德天璽．天一期一個四房大單位，新近以月租16.8萬元租出，創啟德區內月租新高，實用呎租約85元，逼近同區新高。

市場消息稱，上述單位為天璽．天一期3座中層B室，實用1985方呎，4房雙套間隔，業主去年10月以約6990萬元一手購入，並於近月收樓，即以月租16.8萬元租出，實用呎租約84.6元，租金回報約2.9厘。事實上，天璽．天一期租務交投活躍，據代理指，屋苑本月迄今已錄超過60宗租務成交，月租由開放式戶約1.5萬元至上述4房戶16.8萬元，實用呎租則約55元起。

盧華女兒3700萬蝕沽九龍塘花園

另市場續錄投資者家族蝕讓沽貨個案。資料顯示，九龍塘花園一個實用2154方呎的4房戶，9月中以3700萬元連車位售出，實呎17,177元，原業主為投資者盧華女兒盧雯晶，於2015年底以4300萬元連車位向另一投資者俊文珠寶創辦人陳俊文購入，持貨約10年，現帳面蝕讓600萬元，但由於盧雯晶當年須付樓價8.5%雙倍印花稅，故連使費料實蝕約1050萬元或24%。

值得一提的是，盧雯晶今年7月亦曾以約1700萬元售出尖沙嘴名鑄極高層B室，實用817方呎，1房間隔，實呎約20,808元。資料顯示，物業由邁亨有限公司（Great Tycoon Limited）持有，公司股東為海外註冊公司，董事為盧華家族成員盧雯晶及韓桂琼，該家族2013年透過「買殼」（即公司轉讓形式）向大快活（0052）第二代掌門人、現任非執行主席羅開揚購入，有指當年作價約1950萬元，即帳面蝕讓約250萬元或13%。

相關字詞﹕蝕讓成交 帝景灣 九龍塘花園 名鑄 盧華 租務成交 天璽．天

