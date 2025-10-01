美孚太古城黃埔嘉湖今年呎價升一成 十大屋苑價量齊升 上月181宗終止兩月連跌

明報記者 歐陽慧恩

樓齡最高近60年的荔枝角美孚新邨，9月錄29宗成交，較8月多1宗或微升3.6%；呎價則由8月的10,022元，升1.5%至10,177元。值得留意，9月平均呎價較今年1月9020元上升高達1157元或12.8%，成十大屋苑升幅之冠。至於太古城9月份成交宗數雖按月少1宗至25宗，但成交均呎最新報15,713元，較今年1月13,996元上升1717元或12.3%。中原資深區域營業董事趙鴻運指，太古城於9月減息後交投加快，約10宗屬減息後成交。

海怡4房1415萬沽 13年帳升三成

黃埔花園9月份錄24宗成交，成交均呎12,822元，較今年1月11,585元上升1237元或10.7%。天水圍嘉湖山莊9月則錄23宗成交，成交均呎8711元，較今年1月升783元或9.9%。除上述4個屋苑外，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城的最新均呎亦較1月份上升。中原地產分區營業經理梁浩祥表示，海怡半島9月錄19宗成交，成交均呎13,123元，較8月分別上升46.2%及3.9%，屬價量齊升，其中15座中層H室，實用863方呎，4房1套間隔，向西南單邊海景，以1415萬元易手，實呎16,396元。原業主2012年1065萬元購入，帳面獲利350萬元或約33%。

9月破1800宗一手成交利好樓市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，官方樓價指數已連升3個月，加上9月份一手成交量亦突破1800宗，十大屋苑亦表現向好，預料第四季樓價將持續上升，事實上反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，上周最新報140.25點，已連升三周共2.3%，創去年8月初後的59周、即逾一年新高。另一代理行美聯物業亦統計，9月份十大屋苑錄約174宗成交，較8月約159宗按月升約9.4%。

美聯住宅部行政總裁布少明指，近月發展商積極推盤，預期踏入第四季，新盤市場將再推升樓市氣氛，估計二手交投將會受惠，樓價亦將回升。