經濟
國際金融

華府倘停擺 特朗普威脅大裁員 分析：或對就業市場產生更持久影響

【明報專訊】美國政府面臨關停威脅。倘共和、民主兩黨無法在周二達成短期支出協議，美國政府將於美東時間周三凌晨零時（香港時間周三中午12時）停擺。截至昨晚，民主黨人仍堅持共和黨須延長《可負擔醫療法案》的保費補貼，並撤銷早前削減醫療補助（Medicaid）資金的措施，否則將拒絕協助共和黨通過短期支出法案。在政府停擺迫在眉睫之際，美國總統特朗普昨繼續威脅要解僱「大量」聯邦政府僱員，並指這「完全是民主黨」責任。

美國政府關門已是司空見慣，每個聯邦機構都有一套應急措施，但特朗普正修改這些計劃，使政府關停的潛在影響更難預測，例如白宮管理及預算辦公室（OMB）主任沃特（Russell Vought）已指示各政府機構，列出政府停擺時的裁員名單。不過截至周二，沒有任何機構在其關停計劃明確要求裁員。

白宮指示各政府機構列裁員名單

參考過往歷史，美國政府停擺對市場和經濟而言，通常不會有重大影響。多數經濟學家預計，美國政府每關停一周，對美國GDP將造成約0.1個百分點的影響。最長一次關停在特朗普上一任期，當時共關停35天，對價值30萬億美元的美國GDP來說微不足道。但部分分析認為，今次情况可能不同。倘部分聯邦政府僱員被永久解僱，可能對原已疲弱的就業市場產生更持久的影響。

摩根大通資產管理的首席全球策略師David Kelly稱，時機不對，這次潛在政府關停將較為危險。巴克萊分析，若特朗普的裁員威脅兌現，這將與過去做法大相逕庭，為政府關停帶來的經濟影響注入更多不確定性。野村分析，倘政府關停，並進行大規模裁員，其對非農就業數據的影響，要等到11月公布10月數據後才會顯現，並產生較以往嚴重的短期影響。

勞工部擬不發數據 影響美聯儲決策

若政府停擺較長時間，還可能推遲關鍵經濟數據發布，影響美聯儲決策。美國勞工部周一已表明，原定在停擺期間發布的數據「將不會發布」。由於非農數據近期顯著轉弱，並大幅向下修訂，令就業市場數據變得尤其重要。美銀指出，倘政府關停時間較長，美聯儲將不得不依賴私人數據來決定利率決策。

共和黨主導的眾議院此前通過一項持續決議案（CR），對政府撥款的期限延長至11月21日。不過此法案若要在參議院過關，共和黨須在100席的參議院至少獲60票支持，從而終止辯論，進入表決程序。由於共和黨在參議院只有53票，其中1人預計會投反對票，意味至少要有8名民主黨人支持，才能通過持續決議案，維持政府運作。

避過停擺 參院需8民主黨人倒戈

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今年3月率部分民主黨人聯同共和黨投票，通過一項短期維持政府運作的法案，為共和黨人解圍，但此舉觸怒了民主黨內許多人，質疑其放棄了民主黨制衡力量。《華爾街日報》指出，近期陷入分裂的民主黨，今次罕見地團結一致，是明顯態度轉變。民主黨人表明，經過聯邦政府數月裁員，以及特朗普政府扣留國會批准的資金後，已對共和黨失去信任，因此要利用投票作為籌碼。不少民主黨人認為，挽救醫療補貼是明年中期選致勝關鍵。共和黨則表示，除非民主黨在參議院投票協助通過持續決議案，避免政府關停，否則不會就延長醫療補貼進行談判。雙方截至周二仍未化解分歧。

（綜合報道）

