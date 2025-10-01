明報新聞網
經濟

3數字銀行半年轉賺 5年首見 眾安賺4914萬最佳 匯立理慧同獲利

【明報專訊】持牌數字銀行（前稱虛擬銀行）自2020年首間開業以來，終於首次有銀行錄得半年盈利。眾安銀行昨公布除稅前溢利4914萬元，為8間數銀當中盈利表現最佳；去年6月完成架構重組、全資擁有財務公司WeLend的匯立銀行，上半年錄得除稅前溢利203.4萬元，另外去年聚焦中小企業務的理慧銀行，上半年亦扭虧錄除稅前溢利240.1萬元。淨利息收入為數字銀行主要收入來源，美國上月重啟減息不利銀行淨息差，不過有業內人士指，若數字銀行利息收入較多來自個人無抵押貸款，因其利率在貸款期內不會變動，故美國即使重啟減息，對相關銀行收入影響會較小。

8行僅螞蟻銀行虧損擴大

其餘數字銀行上半年虧損均不到2億元，財務表現大多有改善，螞蟻銀行虧損1.29億元，按年多蝕8.94%，為8行當中唯一虧損擴大（見表）。各大數字銀行上半年營業收入都有雙位數增長，螞蟻則大增1.36倍，大部分來自貸款增長，截至上半年底，螞蟻客戶貸款總額按年增57.14%至8.55億元，推動淨利息收入按年急增93.67%。至於已有較多貸款的數字銀行，WeLab期內淨息差按年增3.8個百分點至10.7%，高於整體銀行業平均單位數水平，淨利息收入按年增68.58%至4.3億元。

5數銀淨利息收入佔比達八至九成

5家數銀淨利息收入佔比高達八成至九成，不過多家數銀近年開拓財富管理、外匯、代銷保險等非貸款業務，費用收入明顯增長，眾安銀行淨費用收入按年升55.74%至7022萬元；理慧銀行費用收入按年增12.19倍至3663萬元，佔整體收入22.39%，為各大行當中佔比最高。信貸撥備方面，部分數銀增幅隨貸款總額上升有較快增長，而過去兩年錄較高信貸撥備的Mox，今年上半年則按年減少75.22%至6.39億元。

現時1個月港元拆息報3.54厘水平，較年初逾4厘回落，市場預期港息往後將隨美國減息進一步下跌。有銀行業人士指減息對數銀收入影響程度，需看利息收入業務的佔比，因個人無抵押貸款利率在貸款期內不會隨市場利率下降，同時有利銀行資金成本，但有銀行以資金購買財資產品，市場利率下降有較大影響。至於手續費收入能否成未來收入增長動力，他指大額、複雜的理財產品較難經數銀銷售，料難有較高收入佔比。

明報記者 歐陽偉昉

相關字詞﹕持牌數字銀行 淨利息收入 美國減息 虛擬銀行

