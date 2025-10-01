內地9月製造業PMI報49.8 連縮6個月

與非官方指數同勝預期

從官方製造業PMI的分類指數來看，生產指數按月增加1.1至51.9，新訂單指數升0.2至49.7，但仍連續3個月處於收縮區。從業人員指數按月升0.6至48.5，供應商配送時間指數增0.3至50.8，為今年2月後新高。惟行業表現分化，統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧指出，食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業的生產指數、新訂單指數均高於54；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工、非金屬礦物製品等行業兩個指數均低於臨界點。

至於製造業PMI其他相關指數，新出口訂單按月升0.6至47.8，進口指數升0.1至48.1。主要原材料購進價格指數下降0.1至53.2，出廠價格指數減少0.9至48.2，顯示利潤空間收縮。

另外，9月非製造業商務活動指數按月下降0.3至50，低於市場預期的50.2。當中建築業商務活動指數按月升0.2至49.3，惟服務業商務活動指數下降0.4至50.1。高盛認為這因暑期旅遊旺季結束，期內餐飲、文化、體育、娛樂等消費相關行業跌穿50所致。

RatingDog：新出口訂單錄增長

從RatingDog統計的指數來看，9月新訂單與新出口訂單指數按月均增長1.6，至52.3及51。不過，受訪企業反映成本壓力加劇，例如金屬和肉類價格走高，但面對激烈競爭，製造商傾向選擇減價。當月投入價格指數按月升0.3至51.8，出廠價格則下降0.3至49.7。服務業經營活動指數方面，按月下降0.1至52.9。RatingDog指出，9月新訂單增速雖然在近3個月來為最弱，但仍屬穩健；而新出口訂單增長動力來自旅遊業活動增長。然而，企業用工持續收縮。受訪企業反映，在人員離職和企業裁員背景下，當月用工錄得去年4月後最急劇收縮率。