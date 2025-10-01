明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

澳門酒店料黃金周入住率九成 多間主要賭場酒店預訂爆滿

【明報專訊】十一黃金周檔期加上中秋節檔期將至，澳門的賭店酒店預訂陸續爆滿，當地旅遊業界估計入住率達九成以上，銀河娛樂（0027）更估計旗下大型酒店會爆滿。位於路氹酒店的消費，每晚高達4000至5000元比比皆是。業界估計在8天假期，日均訪澳旅客達15萬人，並預計訪客多在10月3日起過來。另有資深前中介人預計，十一檔期料日均賭收會比平時高兩成至三成，不排除高見8億至9億元，並預期10月賭收會繼續突破200億元，初步估計衛星場陸續結束，不太影響賭收。

明報記者 陳偉燊

本報翻查澳門主要賭場酒店官網顯示，截至今日，澳門博彩（0880）旗下新葡京、回力；永利澳門（1128）旗下永利澳門、永利皇宮；金沙中國（1928）的四季；以及銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河內3間酒店均已爆滿。美高梅中國（2282）旗下酒店亦只有1天假期有房供預訂（見表）。較多房間供應的金沙旗下威尼斯人豪華皇室套房，每晚房價比去年同期動輒高達6000至7000澳門元為低，今年10月2日叫價才3688.2澳門元。至於新開張的澳門銀河嘉佩樂尊尚套房，只有10月7日及8日有房供應，每晚叫價24,151.06元，全城最貴。

旅業議會料8天假 日均旅客逾15萬

銀娛發言人回覆本報查詢時表示：「於十一黃金周期間，旅客對澳門酒店的需求非常強勁。我們預計所有大型酒店均會被訂滿。」澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，估計8天假期日均訪澳旅客逾15萬人。旅客預訂酒店集中於10月2日至6日，平均酒店入住率超過90%，當中料金光大道的五星級酒店較受旅客歡迎，平均每晚房價會達4000至5000元。澳門半島的四、五星酒店房價則叫價1000至2000元。除廣東旅客繼續支持外，他預期外省旅客期間訪澳亦有一定升幅。

博彩中介：賭收或增兩三成

澳博旗下澳娛綜合發稿稱，十一檔期中主場上葡京會提供更多餐飲、娛樂元素，自9月27日至10月12日亦將活動延伸至社區，例如在澳門半島康公廟前地設燈藝作品，更首次提及在十六浦戶外廣場舉辦雜耍和舞蹈表演等。

資深博彩中介人林繼光預料十一檔期賭場會旺場，估計檔期首數天賭收按年增加20%至30%、達至8億至9億澳門元也不為奇，檔期過後的賭收能否延續升勢則較難估計。雖然接連有多間衛星場結束，他預料對賭收影響不大。即使貴賓博彩持續僅獲微利，但林表示留意到愈來愈多業界有興趣重返市場。

相關字詞﹕林繼光 澳門旅遊業議會理事長胡景光 威尼斯人 澳門博彩 銀河娛樂

上 / 下一篇新聞