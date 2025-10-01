澳門酒店料黃金周入住率九成 多間主要賭場酒店預訂爆滿

明報記者 陳偉燊

本報翻查澳門主要賭場酒店官網顯示，截至今日，澳門博彩（0880）旗下新葡京、回力；永利澳門（1128）旗下永利澳門、永利皇宮；金沙中國（1928）的四季；以及銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河內3間酒店均已爆滿。美高梅中國（2282）旗下酒店亦只有1天假期有房供預訂（見表）。較多房間供應的金沙旗下威尼斯人豪華皇室套房，每晚房價比去年同期動輒高達6000至7000澳門元為低，今年10月2日叫價才3688.2澳門元。至於新開張的澳門銀河嘉佩樂尊尚套房，只有10月7日及8日有房供應，每晚叫價24,151.06元，全城最貴。

旅業議會料8天假 日均旅客逾15萬

銀娛發言人回覆本報查詢時表示：「於十一黃金周期間，旅客對澳門酒店的需求非常強勁。我們預計所有大型酒店均會被訂滿。」澳門旅遊業議會理事長胡景光指出，估計8天假期日均訪澳旅客逾15萬人。旅客預訂酒店集中於10月2日至6日，平均酒店入住率超過90%，當中料金光大道的五星級酒店較受旅客歡迎，平均每晚房價會達4000至5000元。澳門半島的四、五星酒店房價則叫價1000至2000元。除廣東旅客繼續支持外，他預期外省旅客期間訪澳亦有一定升幅。

博彩中介：賭收或增兩三成

澳博旗下澳娛綜合發稿稱，十一檔期中主場上葡京會提供更多餐飲、娛樂元素，自9月27日至10月12日亦將活動延伸至社區，例如在澳門半島康公廟前地設燈藝作品，更首次提及在十六浦戶外廣場舉辦雜耍和舞蹈表演等。

資深博彩中介人林繼光預料十一檔期賭場會旺場，估計檔期首數天賭收按年增加20%至30%、達至8億至9億澳門元也不為奇，檔期過後的賭收能否延續升勢則較難估計。雖然接連有多間衛星場結束，他預料對賭收影響不大。即使貴賓博彩持續僅獲微利，但林表示留意到愈來愈多業界有興趣重返市場。