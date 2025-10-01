明報新聞網
經濟

金管局：8月港元存款減2.1% 連跌3個月

【明報專訊】金管局公布8月貨幣統計數字，港元存款按月下跌2.1%至8.05萬億元，連續第三個月下跌。港元銀行體系總結餘在8月中縮減至540億元，重新推升港元拆息，將3個月定期存款利率從1厘推升回2厘水平，吸引資金從活期流出，8月活期及儲蓄存款（CASA）按月下跌1.65個百分點至53%，為3個月以來首次下跌，定期存款則按月上升1.9%至3.78萬億元。

人民幣存款升3.2%

加上8月外幣存款按月上升3.3%，本港銀行存款總額按月上升0.9%，主要反映企業資金流動，年初截至8月底存款總額及港元存款分別上升8.7%及2.6%。8月份本港人民幣存款上升3.2%至9680億元，8月跨境貿易結算的人民幣匯款總額按月減少19.2%至9969 億元人民幣。

另外，8月本港貸款總額按月下跌0.4%，連續第二個月下跌，首8月個則上升1.0%。8月在香港使用的貸款按月下跌0.1%，在港境外使用貸款則跌1.3%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由7月底的73.1%，上升至8月底的74.6%。8月港元貨幣供應量M2按年上升4.0%，外幣的貨幣供應量總額M2則按年上升10.4%，經季節因素調整的港元貨幣供應量M1則按年上升16.1%，部分反映投資相關活動。

按揭貸款方面，8月新申請貸款個案按月減少6.7%至8405宗。8月新批出的按揭貸款額按月減少6.3%至287億元，其中一手市場交易貸款減少0.7%至107億元，二手市場交易貸款減少11.9%至146億元，轉按貸款則增加4.1%至33億元。

8月按揭貸款拖欠比率為0.13%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近零。

