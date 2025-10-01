恒指漲232點 第三季累升逾一成

阿里單季累升六成 美團跌近17%

從季度走勢看，藍籌表現較為分化，同行之間不同企業股價亦各走極端，如阿里巴巴升逾六成、為表現第三佳藍籌。相反，美團（3690）累跌近17%，成為表現最差藍籌。另一方面，A股亦持續向好，三大指數季度升幅均跑贏亞洲主要市場，其中深證成指升29.2%，滬深300則升17.9%（見表2）。

單計9月份，港股三大指數已連升5個月，其中恒指及國指創下自2021年2月以來最長升浪，科指則錄得自2020年8月以來最長升勢。按月度升幅計，三大指數均創7個月以來最大升幅，當中恒指上揚7.1%或1,777點，科指累升14%或791點。個股方面，月內阿里巴巴累升近53%居首，百度（9888）及中芯則分別升49%及31%。

9月北水流入1885億 按月增68%

北水資金持續支持港股。昨日北水南下合計淨流入154.8億元，為兩周以來最多，亦終止單日流出。不過，北水成交佔比已連續兩日下降，由24.1%減至23.7%。9月，北水累計流入1885.17億元，按月增加68.1%，金額創下2021年1月以來新高，並已連續27個月錄得淨流入。北水明天起暫停，至10月9日恢復。

香港股票分析師協會理事溫傑指出，第三季港股升勢主要受惠資金流動。他解釋，市場預期美國聯儲局開始減息，美元或受壓，資金有機會回流香港；同時內地市場氣氛改善，北水持續南下，推動港股進入「水牛市」，即由資金驅動的牛市。不過，他提醒恒指第三季升幅較大，並逼近27,000點，不排除10月即第四季開始，會先整固後回升。整體而言，他初步估計今年第四季有機會創今年新高，可留意增長型的股份。